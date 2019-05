Demonstrations-flyvningen med Forsvarets kommende kampfly F-35 er onsdag eftermiddag i fuld gang i luftrummet over Skrydstrup og omegn.

Kort før klokken 15.30 gik den første af to F-35 jagere fra det norske luftvåben ned til kun få meters højde over asfalten på Flyvestation Skrydstrup, fortsatte med enorm hastighed i luften og steg så under øredøvende larm få sekunder efter op i den blå himmel over Sønderjylland.

Og forsvandt for øjet.

Kort efter blev samme opskrift fulgt af en af det danske forsvars F-16 fly, så der var mulighed for at sammenligne lyden fra de to kampfly.

Manøvrerne bliver hen over eftermiddagen gentaget flere gange, og ind imellem følger flyene en rute over Sønderjylland og særligt området omkring Skrydstrup, så de mange beboere, som er bekymret over larmen fra de nye kampfly har mulighed for at vurdere, hvordan de lyder i virkeligheden, når de med svimlende hastighed flytter sig hen over himlen

Og de lokales huse.

Et bredt politisk flertal har vedtaget indkøbet af 27 styk af det milliarddyre isenkram, som i perioden fra 2023 til 2027 skal afløse de snart uddaterede F-16.