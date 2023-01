Lyt til artiklen

For mange er 1. januar lig med tømmermænd ovenpå et brag af en nytårsfest.

Af den årsag er der da også en stor del af danskerne, der vælger at få lidt hjælp til madlavningen på årets første dag – i år i en sådan grad, at udbringningstjenesten Wolt slog rekord.

Wolt fik og leverede nemlig 33 procent flere bestillinger end samme dag sidste år, oplyses det i en pressemeddelelse, hvilket resulterede i den travleste dag nogensinde med mere end 75.000 leveringer.

Det betød dog også, at der var rekordmange bude, der måtte på arbejde 1. januar.

Intet mindre end 2600 af Wolts kurérpartnere stod nemlig klar til at levere fastfood rundt omkring i landet, hvilket udgør en stigning på 22 procent fra sidste år.

»Ingen levering uden kurérpartnere og restauranter til at levere varen i både reel og overført betydning. Uden deres vilje til at lave og levere mad på en dag som 1. januar, så havde vi aldrig sat rekord og gjort dagen en smule lettere for så mange danskere,« fortæller Mikkel Tofte, der er kommunikationschef hos Wolt Danmark.

Størstedelen af danskerne holder sig til traditionel fastfood, viser tallene fra Wolt.

Burger var den helt store vinder, da knap 40 procent af danskerne bestilte sådan en hjem. På andenpladsen kommer pizzaen, som over 20 procent af danskerne valgte at få bragt til døren.

Flest af disse blev bestilt mellem klokken 15 og 17. Det var dog klokken 16, at allerflest fik leveret mad – her var Wolt-budene nemlig ude med 28 procent af de samlede bestillinger, som svarer til 21.000 styks.

