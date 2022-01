Har du prøvet at vågne op til et tomt køleskab?

Maven knurrer, men du har ikke tid til at smutte ned i supermarkedet, inden du skal ud af døren.

Det har Wolt en løsning på.

Nu kan du nemlig bestille dagligvarer fra deres nye, virtuelle supermarkedskoncept i Aarhus, Wolt Market – så mens du tager et bad om morgenen, kan du få æg og juice leveret til morgenmaden.

Det er den femte butik i landet, de åbner. Den første slog de dørene op for i Aalborg 23. november. Butikken i Aarhus er åbnet fredag på Karupvej 2D i Aarhus C.

Wolt Market er et virtuelt supermarked, hvor man som kunde ikke har mulighed for bare at gå ind fra gaden og handle.

I stedet skal man bestille sine dagligvarer via Wolt-appen, hvor man normalt køber takeaway. Nu kan du altså også få fyldt køleskabet med dagligvarer på 15-30 minutter, lover de.

»Man går bare ind i appen og vælger de varer, man vil have, og så samler vores medarbejdere i lagerbutikken varerne. Det bliver hentet af en kurer, der leverer det til kunden,« forklarer direktør i Wolt Market Danmark Mikkel Freiesleben til B.T.

Man har også mulighed for at afhente de bestilte varer i butikken, men ni ud af ti vælger at få det leveret, siger Mikkel Freiesleben.

Konceptet minder om det, vi kender fra blandt andet Bilka To Go og Nemlig.com. Men Wolt Market mener, de adskiller sig væsentligt fra konkurrenterne.

»Der, vi mener, vi adskiller os, det er på den kundeadfærd, man kan have. Du kan være meget mere spontan med, hvad man køber af os, for vi kan levere på bare 15 minutter,« siger Mikkel Freiesleben og fortsætter:

»Vi mener, at tidsaspektet er det, der har manglet. Derfor mener vi, det er en væsentlig ændring, vi kan tilbyde.«

Man skal som minimum handle for 75 kroner for at få varerne leveret, og de har et sortiment, der minder om det fra en almindelig discountbutik, lyder det fra Mikkel Freiesleben.

Fredag har de haft en langsom start i Aarhus, men de forventer til gengæld at få travlt i weekenden. Særligt fordi de tilbyder gratis levering til aarhusianerne for at sparke det hele i gang.

Planen er, at Wolt Market åbner omkring 18 forskellige steder i Danmark inden for det næste år.

I Aarhus forventer de at åbne tre steder i alt inden for et halvt års tid.