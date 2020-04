'Dine børnebørn spørger »Hvorfor?« Du fejlede jo ingenting!'

Sådan lyder det i et hjerteskærende opslag, som Winnie Dudi Coco Helveg onsdag delte på Facebook.

I opslaget beskriver hun, hvordan hendes 'dejlige, livsglade, humoristiske og skønne' far har mistet livet til den dødelige coronavirus, der hærger hele verden i øjeblikket.

Winnies far kæmpede i 18 dage mod virussen, men selvom han ifølge familien var en 'aktiv' mand på 77 år, så måtte han til sidst opgive kampen.

'Vi var helt uforberedte på, at en så aktiv mand som dig ikke ville overleve smitten. Du var ikke sted i livet, hvor tiden var inde,' skriver Winnie i opslaget, som B.T. har fået lov at gengive.

'Det har gjort ondt, at vi ikke har kunnet være der for dig, ikke kunnet holde din hånd, ikke kunnet støtte dig med opmuntrende ord, men vi har selvfølgelig samtidig haft forståelse for, hvorfor hospitalet har så strenge regler omkring besøg. Undskyld far,' fortsætter den hjerteskærende afskedshyldest.

I opslaget gør Winnie Dudi Coco Helveg det også klart, at hun og resten af familien ikke har haft lyst til at dele deres sorg med hele Danmark, men at de har følt, det var nødvendigt i forsøget på at forhindre, at andre familier ender i samme situation.

I et afsluttende opråb beder hun derfor danskerne om 'at tage ansvar', da man kan være rask smittebærer uden at vide det, hvilket var tilfældet for hendes mor.

'Vi skal have brudt så mange smittekæder som overhovedet muligt. Vores mor er i isolation 2 dage endnu. Hun har måttet klare hele situationen alene ude i deres hus. Ikke engang hende har vi kunnet besøge og give et knus. Hun er gudskelov stadig symptomfri, men hun er et rigtig godt eksempel på den raske smittebærer', skriver Winnie og råber vagt i gevær:

'DU KAN OGSÅ VÆRE DEN RASKE SMITTEBÆRER!'

Til sidst opfordrer hun folk til at passe på de ældre i familien - også selvom de ikke er svage eller udsatte, da hendes far døde, selvom han var frisk og aktiv.

B.T. har været i kontakt med Winnie Dudi Coco Helveg, som er blevet enig med sin søster og mor om ikke at deltage i interviews i denne svære tid.

Familien har dog givet samtykke til, at B.T. citerer Facebook-opslaget, som kan ses i dets fulde herunder: