»Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle røre ved de her. Jeg plejer at sparke dem ad helvede til.«

Winnie Lyster Dehnhardt prøver at få en rusten lattergaspatron fri fra brostenene i Sværtegade i det indre København.

De ligger mellem brosten, bag el-skabe, under biler og skurvogne overalt i området omkring Gothersgade, hvor Københavns byliv i den grad har centrum. Hver og én af de små sølvfarvede beholdere minder hende om sønnens selvmord.

Lattergas er de senere år blevet et populært rusmiddel blandt unge, der inhalerer gassen direkte fra patronerne eller fra en ballon.

Fejemaskinen tager ikke de patroner, der har forputtet sig mellem brostenene. Derfor kan man selv på hverdage se lattergaspatronerne overalt i gadebilledet. Nogle har ligget der så længe, at de er rustne og går i et med stenene.

For 11 år siden googlede Winnie Lysters søn, Mads Lyster, ordet: Selvmord. Bagefter blandede han sig en dødbringende cocktail af alkohol og alt for meget lattergas.

»Jeg havde ikke gået og samlet patroner op i dag, hvis ikke budskabet om, at det rent faktisk er skadeligt, skulle ud. Både forældre og unge mennesker skal blive opmærksomme på konsekvenserne af det,« forklarer Winnie Lyster Dehnhardt.

Selvom sønnens død stadig er svær at tale om, har hun og hendes datter Lea Lyster valgt at fortælle deres historie.

»De unge tager det bare. Men der er nogle, der dør af det. Det er skræmmende, at det er så nemt at få fat i,« siger Lea Lyster, der er Mads Lysters storesøster.

Siden 2016 har Sundhedsstyrelsen fået indberetninger om tre dødsfald, som skyldes lattergas. Winnie Lyster Dehnhardt håber, at hun ved at fortælle historien om Mads kan sætte punktum for den statistik.

Udbredelse af lattergas I 2019 modtog Giftlinjen 62 henvendelser om lattergas mod en fordobling fra 20 til 40 henvendelser i perioden 2016 til 2018.

12 procent af de 15-25-årige på de gymnasiale uddannelser har på et tidspunkt i deres liv har prøvet at inhalere lattergas fra gaspatroner (17 procent af drengene og otte procent af piger ne har prøvet det)

På erhvervsskolerne har 15 procent af eleverne at have prøvet at inhalere lattergas (17 procent af drengene og ti procent af piger ne har prøvet det).

Lattergas er mest udbredt i Region Hovedstaden. 19 pcocent af eleverne på de gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden har prøvet at inhaleret lattergas sammenlignet med fire procent i Region Nordjylland. Kilde: Sundhedsstyrelsen og Giftlinjen

Den 21. januar blev alle Folketingets partier på nær Liberal Alliance og Nye Borgerlige enige om, at det skal være forbudt at sælge lattergaspatroner til unge under 18 år.

I den nye lov fremgår det, at det ikke vil være muligt at købe lattergaspatroner i kiosker, og at privatpersoner kun må købe to patroner ad gangen.

»Det er ikke nok, men det er en start. Måske de på sigt bliver fjernet helt. I bund og grund hører de patroner ikke hjemme i et almindeligt køkken. Hvis det stod til mig, kunne du kun købe dem med CVR-nummer. Vi andre har en elpisker, vi kan bruge,« lyder det fra Winnie Lyster Dehnhardt.

Efter en kort gåtur i indre by, hvor Winnie Lyster Dehnhardt og datteren Lea Lyster har samlet en brøkdel af de patroner, der ligger rundt i gaderne, som igen kun er en brøkdel af de patroner, som lå der, før fejemaskinerne var forbi, har de samlet omkring 40 patroner.

B.T. havde sat Winnie Lyster Dehnhardt og datteren Lea Lyster i stævne i Københavns party-mekka omkring Gothersgade, og der gik ikke lang tid, før de havde samlet en pose fyldt med lattergaspatroner.

»Det er helt ude af proportioner. Der er virkelig, virkelig, virkelig mange mennesker, der blæser hjernen ud med de her,« siger Winnie Lyster Dehnhardt.

Indtagelse af lattergas kan skade både på den korte og den lange bane. Hvor galt det kan gå, vender vi tilbage til.

De fleste kender lattergas som bedøvelsesmiddel hos tandlægen. Men dét, der er i de små patroner beregnet til sifonflasker, som man laver flødeskum med, er til forskel fra det hos tandlægen 100 procent gas. Hos tandlægen er gassen blandet op med 50 procent ilt.

Rusen varer typisk omkring 30 sekunder, men lattergas er blevet udbredt som rusmiddel blandt unge, fordi det giver en opstemthed eller lykkefølelse. Ifølge Sundhedsstyrelsen følger svimmelhed, forvirring og balanceproblemer lige i hælene på euforien.

Netop fordi rusen er så kort, nøjes mange unge ikke med én patron. De tager mange i træk.

Men lattergas kvæler den ilt, som er vigtig for, at vores hjerne og krop kan fungere, og indtagelse kan føre til bevidstløshed. Hvis der ikke bliver reageret på iltmanglen, kan det i værste tilfælde betyde, at man går i koma eller bliver kvalt.

Et andet forhold, som gør lattergassen farlig, er, at mange unge typisk blander det med alkohol. Alkohol virker sløvende, og derfor reagerer hjernen ikke med samme effekt på iltmanglen.

Der er også større risiko for, at de unge går ud foran en bil, et tog eller falder i vandet, når de blander lattergas med alkohol, fordi blandingen gør dem svimle, desorienterede og påvirker balancen.

Sidst men ikke mindst kan et længerevarende eller omfattende forbrug give føleforstyrrelser, koordinations- og balanceproblemer, nerveskader i hænder og fødder og hukommelsesbesvær. Senest har videnskab.dk også beskrevet, at det nedbryder rygmarven med uoprettelige skader til følge.

Det er følgeskader af mangel på B12 vitaminet, som lattergas også påvirker omsætningen af.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside SnakOmLattergas.dk kan både forældre og unge finde mere viden om lattergas.