»I bund og grund var drengene på vej til at visne bort, især William.«

Sådan siger 37-årige Jonas Kofoed, når han husker to år tilbage.

Dengang sagde blot fireårige William sagde nej til is, fordi han ikke havde kræfter i hænderne til at holde den. Victor var nødt til at støtte sit hoved med hænderne for ikke at tabe det.

Begge drenge sidder i kørestol på grund af deres invaliderende diagnose, spinal muskelatrofi (SMA), der langsomt nedbryder alle muskler i kroppen, jo ældre man bliver.

William og Victor. Foto: Privat. Vis mere William og Victor. Foto: Privat.

Forældrene, Jonas Kofoed og Marthine Modin, har selv kontaktet B.T. for at fortælle deres historie. Det sker efter, at vi i en række artikler har beskrevet, at danske børn er underlagt de strammeste regler i Europa, når det gælder adgang til medicinen Spinraza, som bruges til at behandle børnenes sygdom.

Et faktum, som sundhedsminister Magnus Heunicke ikke har ønsket at kommentere yderligere.

I Sverige, Belgien, Frankrig og en lang række andre europæiske lande, som B.T. har skrevet om, må børn op til 18 år og nogle steder voksne få medicinen. Herhjemme er det kun børn op til seks år, der kan få lov at prøve Spinraza.

Historien om William og Victor er fortællingen om et forældrepar, der kæmper for, at andre børn i samme situation kan få samme muligheder, som William og Victor uventet fik.

Deres børn får nemlig som nogle af de få den lovende medicin Spinraza, som bruges til at behandle sygdommen med. En medicin, som gang på gang er blevet afvist af Medicinrådet, der anbefaler nye lægemidler til regionerne, men som har gjort en afgørende forskel for familien.

Men før vi går i detaljer med, hvilken forskel Spinraza har gjort for familien, spoler vi tiden tilbage til, dengang Jonas og Marthine stod det samme sted, som andre familier med SMA-ramte børn gør nu.

»Det var første gang, jeg følte, at sundhedsvæsenet prioriterede. Jeg sad med en følelse af fravalg. Jeg havde før oplevet det med cancer hos bedsteforældre, hvor man smertebehandler frem for at give behandling for at få en god sidste tid. Men her følte jeg mig svigtet af det system, man er opdraget med, at man altid kan stole på. Det var et kæmpe slag i ansigtet,« siger Jonas Kofoed.

Selv om drengene var blot fire og fem år, var de ifølge Medicinrådet for gamle til at modtage Spinraza, fordi der ifølge rådet ikke var tilstrækkelig med dokumentation for medicinens effekt.

Men det ændrede sig pludselig i 2018, hvor rådet på baggrund af nye data omgjorde sin beslutning. Nu kunne børn, hvis diagnose var blevet stillet inden for de første 24 måneder af barnets levetid og med højst fire års sygdomsvarighed, godt blive behandlet.

Det betød, at William, der på daværende tidspunkt var fire år, godt kunne blive behandlet, mens Victor ikke kunne.

»Det var en frygtelig besked. På den ene side var vi glade, men på den anden side var vi kede af det. Det var et umenneskeligt svar,« siger Marthine Modin.

Drengenes egen læge stod lige så uforstående over for beslutningen. Han søgte derfor på vegne af familien dispensation, så drengene ikke skulle vokse op med forskellige forudsætninger, hvor den ene fik det værre og værre, mens den anden kunne opleve forbedringer. Victor fik undtagelsesvis lov til også at få medicinen.

Der bliver ikke taget højde for livskvalitet, når Medicinrådet skal vurdere medicinen, det handler jo ikke nødvendigvis om, hvorvidt de kan løfte fem kilo mere, men også om, at de ikke mister flere funktioner,« siger Martine Kofoed. Martine Kofoed, mor til William og Victor

I dag ved familien, hvor heldige de var. De er nemlig nogle af de eneste i Danmark, der har børn over seks år, som har fået lov til at prøve medicinen. Men kampen for adgang til medicinen har de ikke opgivet og forsøger sammen med andre forældre at råbe politikerne op:

»Selvfølgelig skal de andre børn have samme mulighed, fordi vi kan se, at medicinen virker. Der er et ur, som tikker,« siger Jonas Kofoed med henvisning til, at jo tidligere i livet man får medicinen, jo bedre virker den.

Deres børn kommer formentlig aldrig til at gå igen. De står over for flere operationer, som måske kan forbedre de skader, der er sket, på grund af sygdommen, men som ikke længere udvikler sig på grund af Spinraza.

Ifølge forældrene har børnene fået livskvaliteten tilbage. Således kan Willam selv sidde og køre kørestol uden at tabe hovedet og falde sammen, han kan selv spise og har ikke brug for sonde. Han kan tegne en tegning. Han er blevet modigere og tør være mere social, som forældrene selv formulerer det.

Victor og Willam. Foto: Privat. Vis mere Victor og Willam. Foto: Privat.

Og Victor kom til at smadre sin tromme, fordi han nu pludselig har fået flere kræfter i sine arme og kan være med, når de andre børn spiller stikbold.

»Der bliver ikke taget højde for livskvalitet, når Medicinrådet skal vurdere medicinen, det handler jo ikke nødvendigvis om, hvorvidt de kan løfte fem kilo mere, men også om, at de ikke mister flere funktioner,« siger Marthine Modin.

Medicinrådet har over for B.T. flere gange slået fast, at de ikke har planer om at ændre deres beslutning om at lempe på de nuværende regler, da de ikke mener, der er tilstrækkelig med evidens for, at medicinen virker.