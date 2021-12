»Jeg tænker over det hver morgen, når jeg står på badeværelset og kigger mig selv i spejlet. Jeg er fuldstændig hullet i den ene side.«

William Kærups hverdag i 2021 har budt på op- og nedture. Det lægger han ikke skjul på.

I april åbnede han sit bageri, breadbykaerup i Aalborg, og i november kulminerede lykken, da han blev far for første gang til lille Elias. Men så ramte nedturen.

En nedtur, hvor situationen var så alvorlig, at læger beskrev den som »livsfarlig«.

William var indlagt i otte dage på Aalborg Universitetshospital. Foto: Privatfoto Vis mere William var indlagt i otte dage på Aalborg Universitetshospital. Foto: Privatfoto

»Jeg gik i to måneder, hvor jeg havde besvær med vejrtrækningen. Jeg var lettere forpustet, når jeg gik, men jeg tænkte egentlig ikke over det. Jeg tænkte bare, at det var på grund af noget melstøv eller noget forkølelse.«

»Men til sidst blev det så slemt, at jeg ikke kunne gå fra soveværelset til stuen uden at blive forpustet,« siger han til B.T.

Hvad William ikke vidste, var, at den i virkeligheden var helt gal. Williams lunge var totalkollapset, og hans hjerte samt luftrør havde flyttet sig, fik han at vide.

»Jeg tog til lægen, men blev hurtigt sendt videre til akut røntgen. Jeg havde egentlig ikke ondt og tog selv afsted på sygehuset. Dér blev jeg så sendt i akutmodtagelsen.«

Williams røntgenbillede, hvor den kollapsede lunge kan ses nederst til højre. Foto: Privatfoto Vis mere Williams røntgenbillede, hvor den kollapsede lunge kan ses nederst til højre. Foto: Privatfoto

»Jeg ryger så ind på min egen stue, hvor tre læger kommer ind. De var chokerede og sagde, det var fuldstændig uhørt, at jeg selv kunne komme ind på hospitalet, når jeg nu fejlede det, jeg gjorde,« forklarer William.

Derfra var der kun én ting at gøre. Han fik ringet til sin kæreste, der var hjemme med Elias.

»Vi blev jo lidt chokeret, for det var slet ikke noget, vi havde regnet med. Men lægerne anbefalede en operation, og den fik jeg så på andendagen.«

William måtte efterfølgende lade sig indlægge i otte dage. Derudover måtte han sygemelde sig og dermed lukke sit bageri for en stund.

William efter operation, hvor han fik lagt et dræn i kroppen. Foto: Privatfoto Vis mere William efter operation, hvor han fik lagt et dræn i kroppen. Foto: Privatfoto

»Det hele skete så hurtigt. Det kom så meget bag på mig, at det aldrig helt nåede at gå op for mig. Samtidig vidste jeg, at der var brug for mig derhjemme – jeg havde intet gøremål på hospitalet.«

»Det var hårdt,« svarer William på spørgsmålet om, i hvor høj grad han blev påvirket af den livsfarlige situation, som lægerne beskrev det.

Over for B.T. har William gengivet, hvad han fik fortalt af lægerne.

Ifølge lægerne havde der dannet sig nogle små blærer på lungen, som kan have forårsaget kollapset. Trykket fra kollapset gjorde så, at hjerte og luftrør rykkede på sig, hvilket, ifølge lægerne, giver den livsfarlige tilstand, gengiver William.

»Jeg fik af vide, at det var så uhørt, at mit forløb nu skal bruges til undervisning af en af lægerne. Det er helt vildt!«.

B.T. taler med William på dagen, hvor han har genåbnet sit bageri i Aalborg. Til stor forløsning.

»Det er gået over alle forventninger. Her en halv time før lukketid har jeg fuldstændig udsolgt. Men jeg har også lavet det, der svarer til en stille dag.«

»Nu har jeg jo haft en svær tilstand, så det har været en stor mundfuld,« lyder det fra William, der efter en måned på hjemmefronten føler sig fit for fight.

Interessen for surdejsbrød har William Kærup haft i 5-6 år. Foto: Privat Vis mere Interessen for surdejsbrød har William Kærup haft i 5-6 år. Foto: Privat

Nu kan William blot se tilbage på det, han selv kalder »en stor mundfuld«. Men med en utrolig opbakning på sidelinjen:

»Det er helt, som folk skriver. De skriver, at jeg skal få det bedre, at jeg skal passe på mig og så videre.«

»Det betyder bare utrolig meget. At private folk skriver til mig. Det gør en meget mere sikker på, at det man har gang i, er det rigtige,« siger William fra sit bageri på Kastetvej.