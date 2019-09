I Esbjerg har en lang række nybyggere valgt at se stort på den lokalplan, der ellers skulle danne rammerne for et fint og ordentligt kvarter i velhaverbydelen Hjerting.

I Kravnsøparken, Kløvholmparken, Myrtueparken og Marbækparken har flere nemlig valgt at bygge legehuse, drivhuse og skure, som det passer dem, selvom det strider imod lokalplanen.

Det skriver JydskeVestkysten.

Ligeledes har flere valgt at tilsidesætte kravet om, at forhaver skal anlægges med græs og beplantning.

For dem har fliser, granitskærver og grus været den rigtige løsning - og så pyt med lokalplanen.

I øjeblikket ser det ud til, at antallet af overtrædelser kun kommer til at vokse. For der er nemlig stadig plads til yderligere bebyggelse.

Situationen i området, som JyskeVestkysten sammenligner med det vilde Vesten, har fået i hvert fald én anonym borger til at klage til myndighederne.

Og nu er Esbjerg Kommune gået ind i sagen om de regelbrydende beboere.

Tirsdag blev lokalpolitikerne i plan- og miljøudvalget således fremlagt forskellige løsningerne på problemet.

Den løsning, som flere anbefalede, lød, at man simpelthen lempede lokalplanen.

Sker det, vil nogle af overtrædelserne altså ikke længere være overtrædelser.

Før, der sker noget, skal tillægget til lokalplanen dog først udarbejdes, sendes i offentlig høring og vedtages.