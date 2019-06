Artikel om en fransk cykelrytter markerede jubilæum hos Dansk Wikipedia, der nu har 250.000 artikler på dansk.

Hvis du med en google-søgning forsøger at finde ud af, hvad indbyggertallet i London er, eller hvornår Michael Laudrup har fødselsdag, så bliver du ofte ledt hen på Wikipedia.

Nu kan du læse intet mindre end 250.000 danske opslag på det netbaserede opslagsværk. Mandag aften rundede den dansksprogede udgave af den brugerredigerede encyklopædi nemlig et skarpt hjørne:

- Roger Godeau (fransk cykelrytter, red.) ser ud til at være artikel nr. 250.000, skriver Dansk Wikipedia i en pressemeddelelsen, hvor der tages højde for den usikkerhed, der er forbundet med nye opslag, som eventuelt kan blive slettet.

Dansk Wikipedia blev lanceret den 1. februar 2002. Modsat andre encyklopædier bygger Wikipedia udelukkende på brugernes opslag og redigeringer.

Villy Fink Isaksen er talsmand for Dansk Wikipedia. Han vurderer, at det er brugernes fortjeneste, at opslagsværket er blevet så omfattende:

- Det er nok de her skøre ildsjæle som mig selv, der sætter en ære i at skrive om et eller andet, siger Fink Isaksen, der selv holder meget af at skrive om kunst og særligt malerier.

At det netop er brugere, som står bag Wikipedias mange opslag, har gennem tiden også udfordret opslagsværkets troværdighed.

Folkene bag arbejder løbende på at styrke troværdigheden ved at lue ud i de eventuelt fejlagtige artikler, som ender på siden:

- Vi prøver løbende at sortere alt skidt fra og det, som ikke er skrevet neutralt.

- Vi har et korps af administratorer, der går ind og kigger på artiklerne og vurderer, om det, der står, er troværdigt, siger Villy Fink Isaksen.

Trods Dansk Wikipedias jubilæum er der fortsat et stykke op til opslagsværkets engelsksprogede side, som har omkring seks millioner opslag.

/ritzau/