Det gigantiske online-leksikon Wikipedia holder torsdag lukket.

Således kan brugere af den danske version af leksikonet ikke benytte den populære hjemmeside til informationssøgning.

Det skyldes ifølge Wikipedia, at et nyt direktiv fra EU vil svække ikke alene Wikipedia men hele internettet.

I 24 timer møder brugerne af den dansksprogede del af Wikipedia en sort skærm med en opfordring til at sige fra over for direktivet.

Bruger du jævnligt Wikipedia?

Den tyske, tjekkiske og slovakiske Wikipedia er en del af kampagnen. Også her er alt indhold ifølge DR gjort utilgængeligt i et døgn.

Nedlukningen skyldes, at Europa-Parlamentet den 26. marts vil stemme om et nyt ophavsrets-direktiv for den Europæiske Union.

Især artikel 11 og artikel 13 i forhandlingsteksten har været omstridt, og det er da også disse to punkter, som Wikipedia er kritisk over for.

‘Både artikel 11 og artikel 13 har potentiale til at påvirke ytringsfrihed og deltagelse online. Wikipedia er ikke direkte påvirket af disse bestemmelser, men vores projekt står og falder med resten af internettet. Artikel 11 og 13 vil svække internettet, og svække Wikipedia,’ skriver online-leksikonet.