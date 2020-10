De sidste måneder er nedlukninger blevet brugt verden over til at kontrollere coronavirussen.

Men nu fraråder en talsmand fra WHO at lukke lande ned.

Det skriver News.com.au.

Dr. David Nabarro fra WHO bad søndag verdensledere om at stoppe med 'at bruge nedlukninger som den primære kontrolmetode' mod coronavirus.

Han hævdede, at det eneste som nedlukninger medfører er fattigdom uden at nævne de potentielle liv, der er blevet reddet.

»Nedlukninger har den konsekvens, at fattige mennesker bliver endnu mere fattige. Vi i WHO går ikke ind for nedlukninger som middel til kontrol af coronavirus,« sagde Dr. Nabarro.

Han tilføjer, at en nedlukning er berettiget, når man skal købe sig tid til at omorganisere, omgruppere, genoprette ressourcer og beskytte sundhedshjælpere der er udmattet, men selv i de situationer, vil de foretrække ikke at gøre det.

Den vigtigste kritik fra Dr. Nabarro, der er rettet mod nedlukninger, er fattigdom.

»Man kan jo bare se på, hvad der er sket med turistindustrien i Caribien eller i Stillehavet. Se hvad der er sket med småbønder over hele verden. Det ser ud til, at vi muligvis vil få en fordobling af verdens fattigdom til næste år, og vi kan risikere mindst en fordobling af underernæring hos børn.«

I sidste uge opfordrede flere sundhedseksperter til, at man stoppede nedlukninger, skriver news.com.au.