Den indiske coronavariant er registreret i 67 tilfælde i Danmark. Seruminstitut har nedtonet faren ved den.

Den indiske variant af coronavirus er bekymrende på globalt plan.

Sådan lyder det fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

- Vi klassificerer den som en variant, der vækker bekymring på globalt plan.

- Der er noget tilgængelige information, der indikerer øget smitsomhed, siger epidemiolog Maria Van Kerkhove på et pressemøde ifølge Reuters.

Varianten går under betegnelsen B1617 og blev først gang identificeret i december i Indien. Den er siden fundet i prøver tilbage til oktober.

Varianten er kommet i fokus, efter at Indien gennem i april og maj har oplevet en stor smittestigning og på det seneste har registreret omkring 400.000 smittetilfælde om dagen.

I Danmark er der indtil videre registreret 67 smittetilfælde med varianten i Danmark. Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Statens Serum Institut har sat varianten i kassen "Variant of interest".

Det betyder, at det en variant, man holder ekstra godt øje med, fordi den mistænkes at være enten mere smitsom, eller at vacciner ikke er så effektive over for den.

Men den er ikke i kategorien "Variant of concern" - altså bekymrende. Her er den britiske variant (B117), den sydafrikanske (B1351) og den brasilianske (P1).

De danske sundhedsmyndigheder har dog intensiveret smitteopsporingen, hvis man er smittet med den indiske variant.

Det betyder blandt andet, at en bredere kreds af kontakter bliver opfordret til at lade sig teste og isolere.

Statens Serum Institut for nylig nedtonet faren ved den indiske varianten - herunder at den ikke er mere smitsom end den britiske variant, der er dominerende i Danmark.

Samtidig vurderer SSI, at vaccinerne vil være effektive over for varianten.

SSI udtalte desuden i weekenden, at varianten ikke truer den nuværende genåbning i Danmark.

/ritzau/