Selvom slikcigaretter ikke længere sælges hos supermarkedskæder som Coop og Salling Group, kan de stadig købes i mange kiosker og på campingpladser.

Men Verdenssundhedsorganisationen (WHO) opfordrer Danmark til at forbyde dem.

Det siger læge Kremlin Wickramasinghe, der leder WHO's europæiske afdeling for forebyggelse af ikke-smitsomme sygdomme, til DR Nyheder.

»Forskning viser, at et produkt som slikcigaretter kan medvirke til, at børn udvikler en positiv holdning til rygning. Det kan være med til at gøre det mere socialt acceptabelt og til normal adfærd at ryge,« siger Kremlin Wickramasinghe.

Han mener, at et forbud kan hjælpe til at opnå målet om, at færre unge skal ryge.

Læg dertil, at forslaget om en tobaksfri generation, som den danske regering har stillet, vil rykke tættere på, hvis produkterne blev fjernet.

Fra 1. maj sidste år til 1. maj i år solgte Candynavia A/S 71.500 pakker slikcigaretter til det danske marked. Det er en stigning på tre procent i forhold til det foregående år.

I Kræftens Bekæmpelse mener man også, at det er en dårlig idé med salg af slikcigaretter.

Organisationen går dog ikke efter et specifikt forbud, da man ikke ved, hvilken effekt det egentlig vil have.

87 lande i verden har forbud slikprodukter, der ligner tobaksvarer.

I Europa gælder det blandt andre Armenien, Finland, Georgien, Island, Irland, Israel, Letland, Moldova, Rumænien, Slovenien, Spanien og Tyrkiet.