Verdenssundhedsorganisationen (WHO) bekræfter, at den er orienteret om ændret coronavirus hos mink.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) følger situationen om muteret virus fra mink i Danmark tæt.

Det oplyser WHO på Twitter.

- Vi er opmærksomme på rapporter fra Danmark om et antal smittede mennesker, der er inficeret med coronavirus fra mink med nogle genetiske ændringer i virus.

- Vi er i dialog med de danske myndigheder for at finde ud af mere om dette, skriver WHO.

Meldingen kommer, efter at regeringen onsdag besluttede at aflive alle mink i Danmark.

Beslutningen er taget, fordi Statens Serum Institut (SSI) har fundet en ny mutation blandt 12 smittede personer, som har fået smitten overført fra mink.

Den mutation af virusset vil størstedelen af de vacciner, der er ved at blive udviklet, ikke beskytte optimalt imod.

- Statens Serum Institut har vurderet, at med den mutation af corona, som vi nu ser i Nordjylland, så kan vi risikere, at effekten af den kommende vaccine bliver svækket eller i værste fald udebliver, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag.

- Derved kan muteret virus hos mink have voldsomme negative konsekvenser for hele verdens håndtering af den igangværende pandemi, sagde hun.

Historien om aflivningen af mink og det muterede virus er gået rundt i hele verden.

Nyheden er blevet bragt af både det britiske nyhedsbureau Reuters, det franske AFP, amerikanske AP og tyske dpa.

Det samme gælder BBC, The Guardian, CNN og The New York Times.

Samlet skal 15-17 millioner mink aflives i Danmark. Aflivningen vil sætte en stopper for minkindustrien i en årrække. Branchen mener, at den reelt bliver lukket med aflivningen.

/ritzau/