»Landene skal ikke bare give op på at inddæmme smitten. Det er forkert at skifte fra inddæmning til afbødning.«

Sådan lyder det i et tweet fra Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektør i Verdenssundhedsorganisationen WHO siden 2017.

Det er denne strategi, som Danmark netop er skiftet til.

Dermed er der nu mindre fokus på at finde og isolere dem, der allerede er smittede og mere fokus på at behandle de hårdest ramte.

Det undrer professor i virologi, Allan Randrup Thomsen, at generaldirektøren kommer med en sådan udmelding.

Det er nemlig noget nær umuligt ikke at skifte til afbødnings-strategi på nuværende tidspunkt, forklarer professoren:

»Det er rigtigt nok, at der findes matematiske modeller, der viser, at det er effektivt med smitteopsporing, men inddæmning virker kun så længe, vi kan lave smitteopsporing effektivt, dvs. optrevle smittekæder. I det øjeblik, der er mange smittede ude i samfundet, så er det svært entydigt at føre smitten tilbage til en enkelt person. Derfor bliver man nødt til at bruge færre ressourcer på at inddæmme,« siger Allan Randrup Thomsen.

Han mener derfor ikke, at myndighederne har haft andet valg, da de onsdag valgte at skifte strategi.

#COVID19 is a controllable pandemic. Countries that decide to give up on fundamental public health measures (like case finding and contact tracing) may end up with a larger problem, and a heavier burden on the health system that requires more severe measures to control. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 12, 2020

»Man bliver nødt til at bruge færre ressourcer på at inddæmme, men det er ikke det samme som, at man helt skal opgive smitteopsporing. Men realistisk set vil det ikke være så effektivt så længe. Det svarer lidt til, hvis man bruger st. 44 i sko og vil klemme sine fødder ned i en st. 42. Så kan det godt være, det ser smartere ud, men hvis nu ens fødder er så store, så nytter det ikke,« siger han.

Allan Randrup mener ikke, der er behov for at blive bekymret efter udmeldingen fra WHO.

Men at man ellers bør følge anvisningerne fra myndighederne om at undgå store forsamlinger, myldretrafik, tæt kontakt med andre og god hygiejne.

I faktaboksen herunder kan du se, de faser faser, man gennemgår, når man skal bekæmpe en epidemi: