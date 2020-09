I de kommende måneder vil det kun blive vanskeligere at holde smitten nede, og antallet af døde forventes at stige.

Sådan lyder den nedslående melding fra Verdenssundhedsorganisationen WHO’s Europa-direktør, Hans Kluge.

I et interview med nyhedsbureauet AFP siger direktøren, der har base i København, at vi kan forvente at se højere dødelighed i oktober og november i Europa.

»Det er en situation, hvor landene ikke har lyst til at høre disse dårlige nyheder, og det forstår jeg,« siger Hans Kluge til AFP.

Meldingen kommer efter, at 307.930 mennesker kloden rundt er blevet registreret som nye smittede med corona på blot et døgn, fra lørdag til søndag, viser den seneste opgørelse fra WHO, ifølge Jyllands-Posten.

Og det ser skidt ud i de europæiske lande.

I Danmark har vi set, hvordan kurven er opadgående, og hvordan vi mandag for 10. dag i træk har over 200 nye smittede, mens antallet af indlagte er støt stigende.

Spanien og Frankrigs smittetal er ligeledes røget helt i vejret.

Siden fredag er der registreret 27.404 nye coronatilfælde i Spanien ifølge tal fra landets sundhedsmyndigheder, mens der det seneste døgn er registreret 6.158 nye smittetilfælde i Frankrig.

WHO’s Europa-direktør har desuden både endnu en nedslående nyhed, men også en, i hans øjne, positiv:

»Jeg hører det hele tiden. Vaccinen vil afslutte pandemien. Selvfølgelig ikke!« siger han og kommer med et bud på, hvornår vi endelig kan få bugt med pandemien:

»Afslutningen af pandemien er det øjeblik, hvor vi som samfund har lært, hvordan vi lever med denne pandemi. Og det afhænger af os, og det er jo en positiv nyhed,« siger han til AFP.