Efter opdagelsen af den nye coronavariant omikron har Verdenssundhedsorganisationen WHO netop udsendt en briefing til sine medlemslande.

Her peger organisationen på, at der er en 'meget høj risiko for en potentiel yderligere spredning' af mutationen på et globalt niveau.

Det skriver Sky News.

I deres brief advarer WHO derfor om, at der, afhængigt, af denne variants karakteristika kan komme endnu flere smittetilfælde med coronavirus, hvilket kan medføre meget alvorlige konsekvenser.

»Omikron har et hidtil uset antal spikemutationer, hvoraf nogle er bekymrende for deres potentielle indvirkning på pandemiens bane,« sagde WHO.

Foreløbige undersøgelser tyder nemlig på, at omikron-varianten er mere smitsom end den deltavarianten, som på nuværende tidspunkt er dominerende her i Danmark, idet omikron-varianten indtil videre har 50 dokumenterede mutationer.

I takt med opdagelsen af den nye variant opfordrede WHO derfor også til, at lande bør tilpasse de internationale rejseforanstaltninger.

Indtil videre har lande som Philipinerne og Japan ændret deres indrejseregler.

I et forsøg på at forhindre spredningen af den nye variant har Filippinerne har nemlig mandag valgt at suspendere beslutningen om at tillade indrejse for vaccinerede turister. Det oplyste landets immigrationskommisær, Jamie Morente, mandag ifølge Ritzau.