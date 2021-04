Danmark undersøger ifølge WHO muligheder for at dele AstraZeneca-vacciner med fattige lande.

Danmark ser på mulighederne for at dele sine AstraZeneca-vacciner med fattige lande.

Det siger Hans Kluge, der er europæisk chef for Verdenssundhedsorganisationen, WHO, ifølge Reuters.

Meldingen kommer, efter at de danske sundhedsmyndigheder onsdag valgte at skrotte AstraZeneca fra det danske vaccineprogram på grund af en formodet sammenhæng mellem sjældne tilfælde af blodpropper og vaccinen.

Danmark har omkring 200.000 vacciner liggende på køl, og hverken sundhedsmyndigheder eller regeringen har meldt ud, hvad der skal ske med dem.

Blå partier i Folketinget har opfordret regeringen til at give vaccinerne til danskere, der gerne vil tage den.

/ritzau/