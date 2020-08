Efter flere måneder med faldende smittetal, har coronavirussen igen fået tag i Europa.

Sådan lød det fra verdenssundhedsorganisationen WHO på et pressemøde torsdag.

Smittetallene fra første uge af august taler da også sit eget klare sprog.

»Vi gennemfører mange gode tiltag, og det lykkedes os at begrænse virussen i foråret, men nu ser vi igen en stigning,« sagde direktør for WHO Europa, Hans Kluge, på pressemødet og tilføjede:

»Der var 40.000 flere tilfælde i første uge af august sammenlignet med første uge i juni, som på daværende tidspunkt var det laveste antal, men havde set.«

Både Spanien og Italien var onsdag ude og oplyse, at de havde registreret de højeste smittetal på en enkelt dag siden genåbningen.

Hele 3715 borgere i Spanien var blevet smittet på et døgn, mens tallet i Italien var 642.

Begge lande var hårdt ramt, da første bølge af coronavirussen ramte, og efter en periode med faldende smittetal, er smittetallene nu på vej i den modsatte retning: opad.

Spanien er én af de lande, der har oplevet en stor stigning i antallet af smittede de seneste uger. Foto: NACHO DOCE Vis mere Spanien er én af de lande, der har oplevet en stor stigning i antallet af smittede de seneste uger. Foto: NACHO DOCE

Selvom WHO er bekymrede over de stigende smittetal, er de ikke lige så bekymrede, som de var i foråret.

»Vi er ikke tilbage i februar. Vi ved, hvordan vi skal håndtere virussen, og vores position er meget bedre. Vi kommer til at kunne holde gang i økonomien, samfundet og skolerne,« sagde Hans Kluge.

På pressemødet oplyste direktør desuden, at WHO fortsat ikke ved, hvornår en vaccine vil være klar til brug.