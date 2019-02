Falske påstande spredt af 'antivax'-bevægelsen er sammen med konflikter og dårlig adgang til vacciner årsagen til, at bekæmpelsen af mæslinger på verdensplan nu er på tilbagetog.

Sidste år steg antallet af mæslingetilfælde med 50 procent, oplyser Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Tilbagegangen er ifølge FN's sundhedsagentur sket på globalt plan - også i velstående lande, hvor dækningen af vacciner historisk har været høj.

»Vores data viser, at der er en substantiel stigning i mæslingetilfælde. Det ser vi i alle regioner,« siger Katherine O'Brien, der er chef for vacciner og immunisering hos WHO til The Guardian.

»Vi ser udbrud, der er langtrukne, som er store, og som vokser. Det er ikke et isoleret problem,« tilføjer hun.

Stigningen er et tydeligt tegn på, hvor udbredt, skepsissen mod vacciner er blevet, mener Heidi Larson, der er leder af 'Vaccine Confidence Project' ved London School of Hygiene and Tropical Medicine.

»Det er meget alvorligt. Historisk har udbredelsen af mæslinger gået op og ned, men dette er en ganske drastisk stigning,« siger hun til The Guardian.

Så sent som onsdag i den forgangne var der gang i 'antivax'-kampagnen, som modstanden mod vacciner kaldes.

En sygeplejerske holder et glas med MFR-vaccine - mæslinger, fåresyge og røde hunde. Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS/RITZAU SCANPIX

Denne gang var det Darla Shine, der i parentes bemærket er gift med kommunikationsdirketøren i Det Hvide Hus, Bill Shine, der på Twitter langede ud efter CNN, som rapporterede om et udbrud af mæslinger i Washington og Oregon, hvor 50 ikke-vaccinerede fik mæslinger.

'Giv os vore børnesygdomme tilbage - de holder dig sund og gør dig i stand til at bekæmpe cancer', skrev hun på Twitter.

Også herhjemme vækker vacciner debat. Søndag skrev Alternativets folketingskandidat Allon Hein Sørensen på Twitter, at børn, der har haft mæslinger har mindre risiko for at få allergi og nogle typer af kræft, fordi deres immunsystem er mere modstandsdygtigt.

Problemet ved både Darla Shine og Allon Hein Sørensens udsagn er bare, at de ikke holder vand videnskabeligt.

Ifølge en af Danmarks fremmeste eksperter i sygdomme, der kan forebygges med vacciner, læge Peter Henrik Andersen fra Statens Serum Institut, peger 10 enkeltstudier på en vis sammenhæng mellem mæslinger og kræft.

»Jeg har ikke nærstuderet dem, men generelt er der ingen overbevisende dokumentation for sammenhængen. Man skal have store befolkningsstudier, hvor man sammeligner to store grupper - en, der har haft mæslinger, og en, der ikke har - for at kunne sige noget om det. Vacciner har som andre lægemidler bivirkninger, men her opvejer de ulemperne,« sagde han til B.T. mandag.

Udbredelsen af mæslinger herhjemme synes også at være stigende. Efter at sygdommen var totalt elimineret i Danmark fra 2017, er der i løbet af de første uger af februar dukket to tilfælde op.

Først en mand fra Fyn og siden en kvinde fra Rudersdal i Nordsjælland. Begge havde været på skiferie i Val Thorens i Frankrig, hvor i alt 20 blev smittet med mæslinger under et udbrud af sygdommen.