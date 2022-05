Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Siden 13. maj har 23 lande, hvor abekopper ikke normalt florerer, indrapporteret tilfælde af sygdommen.

Det skriver WHO i en pressemeddelelse.

Sammenlagt er der tale om 257 tilfælde fordelt på de 23 lande.

De steder, der har rapporteret om flest tilfælde af abekopper, er Storbritannien og Portugal med henholdsvis 106 og 49 indrapporterede tilfælde.

Derudover har Canada 26 bekræftede med sygdommen, mens der i Spanien har været 20 ramte. For Holland og USAs vedkommende er der bekræftet 12 og 10 smittet med abekopper.

Lande med mellem tre og syv tilfælde tæller Frankrig, Tyskland, Italien og Belgien.

Tjekkiet, Danmark, Slovenien, Sverige og Australien har alle to bekræftede tilfælde af abekopper på nuværende tidspunkt.

De steder, hvor kun en enkelt smittet er bekræftet, er Østrig, Finland, Israel, Schweiz og De Forenede Arabiske Emirater.

På trods af de mange tilfælde er WHO er indtil videre optimistisk i forhold til, at sygdommen ikke løber løbsk.

»Hvis vi gør de rigtige ting nu, så kan vi formentlig nemt holde det her under kontrol,« lød det lørdag fra Sylvie Briand, som er direktør i Verdenssundhedsorganisationen for det globale infektionsberedskab, til The Guardian.

Samtidig siger Sylvie Briand dog, at vi måske kun har set toppen af isbjerget, hvad angår tilfælde med abekopper.

I modsætning til corona smitter abekopper ikke gennem luften. Derimod kræver smitte, ifølge eksperter, en tæt personlig kontakt.