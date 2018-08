Hvis du i fremtiden får lyst til streetfood fra WestMarket på Vesterbro i København, så skal du være i humør til marrokansk mad. For fra den første september vil der kun være én af WestMarkets 60 potentielle stadeboder tilbage.

Det var spået til at blive et gastronomisk samlingspunkt i hovedstaden, men her blot halvandet år efter åbningen står streetfood-markedet WestMarket næsten tomt. I dag er der blot fem boder tilbage, og B.T. kan nu fortælle, at fire ud af de fem boder lukker om under to uger.

»Vi er kun blevet så længe, fordi vi ikke havde noget alternativ. Nu har vi endelig fundet noget andet og bedre, så vi lukker den 1. september,« fortæller Shane Affridi som driver den parkistanske madbod Zahida sammen med sin bror.

Zahida er en af de fire madboder som fortæller til B.T., at de nu har besluttet sig for at dreje nøglen om. Ifølge Shane Affridi regner de med at være ude af lokalerne i slutningen af måneden.

»Det virker som om, at alle er ved at lukke, så vi synes, at det er et godt tidspunkt at sige stop. Vi har klaret os okay på trods af de lave besøgstal, men her er jo ikke hyggeligt for gæsterne længere,« siger Shane Affridi og fortæller, at de fra september åbner en pop-up restaurant på Frederiksberg Allé.

Bodernes lejere er usikre på, hvor længe WestMarket vil overleve. Seneste årsregnskab melder om et underskud på bundlinjen på 37 mio. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Bodernes lejere er usikre på, hvor længe WestMarket vil overleve. Seneste årsregnskab melder om et underskud på bundlinjen på 37 mio. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Ikke ikke særligt hyggeligt

Ifølge ejerne af de fem tilbageblevne madboder, begyndte det allerede at gå ned ad bakke med besøgstallet kort efter stedets åbning. Blandt andet det gode sommervejr betød, at WestMarket blev valgt fra, når lokale og turister skulle beslutte, hvor de ville spise middag.

»Folk havde ikke lyst til at sidde inde i en hal, når de kunne være ude i det gode vejr,« siger Shane Affridi.

Det betød at flere madboder allerede fire måneder efter åbningen begyndte at rulle skoderne ned. De lukkede butikker hjalp ikke ligefrem på besøgstallet. Tværtimod.

»Det er jo ikke særligt hyggeligt at sidde herinde. Her er uinteressant med alle de nedrullede gitre,« fortæller medejer af Ris8, Nikoline Rose-Henriksen. Også de har besluttet sig for at rykke deres risotto-madbar et andet sted hen.

»Vi har sidste åbningsdag den 31. august. Det giver ikke mening at være her længere,« siger Nikoline Rose-Henriksen.

Også pizzabaren MaMeMi og den asiatiske streetkæde Kiin Kiin fortæller til B.T., at de lukker deres boder i begyndelsen af september.

Den sidste lejer

Men lukker WestMarket så? Indtil videre har bestyrelsen ikke meldt ud, hvad der kommer til at ske med stedet.

Tilbage er kun Marrakech Street Food som har været hos WestMarket et halvt års tid. De fortæller, at de ingen planer har om at lukke lige foreløbigt.

»Nu ved vi jo ikke, hvad der kommer til at ske, men vi flytter ikke, før vi bliver smidt ud,« siger medejer af Marrakech Street Food, Nordin Gassa.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra WestMarkets bestyrelse.