Det skulle have været Vesterbros nye, store streetfood-marked, men blot halvandet år efter åbningen ligger WestMarket næsten øde hen. I dag er der kun fire af de oprindelige godt 60 boder tilbage, og en af de sidste forretningsdrivende tror, det er et spørgsmål om tid, før madmarkedet lukker helt.

»Jeg regner med, at stedet dør helt - igen... og at alt hvad der blevet investeret i det her sted bare rådner op,« siger Christian Lorenzato, som er partner i madboden Ris8 til TV 2 Lorry.

Han er frustreret over, at WestMarkets ledelse ikke har meldt noget ud om, hvad fremtiden bringer, de sidste otte måneders tid. Christian Lorenzatos har end ikke fået en forklaring, når han selv har henvendt sig, fortæller han til tv-stationen.

Det står skidt til i Westmarket. Kun fire boder har stadig åbent. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Det står skidt til i Westmarket. Kun fire boder har stadig åbent. Foto: Søren Bidstrup

TV 2 Lorry har forsøgt at få WestMarkets direktør i tale, men han arbejder der ikke mere, oplyser en ansat.

WestMarkets deroute begyndte allerede kort efter åbningen i februar 2017. Streetfood-markedet fik aldrig fat i de lokale kunder, og turisterne fandt aldrig rigtig vej til de mange butikker og boder på Vesterbrogade.

Det hjalp selvfølelig heller ikke, at et vejarbejde, som stod på et år, gjorde det meget svært at se, at der var liv derinde, når man kom forbi WestMarket, som i 2017 præsenterede et underskud på hele 37 millioner kroner.

I dag mødes de besøgende af nedrullede metalgitre, et par hjemløse og nogle få kunder, som spiser den mad, man trods alt stadig kan købe i det, der skulle have været Vesterbros svar på Torvehallerne. Udover Ris8 er de eneste åbne boder Marrakech Street Food, Zahida og Kiin Kiin.

Men inden længe må kunderne dog gå forgæves efter Ris8's risottoer.

»Vi regner med, at det lukker til september,« siger Christian Lorenzato til TV 2 Lorry.