Weekendvejrudsigten med over 30 grader får livredderne til at komme med råd for at undgå farlige situationer.

Hedebølge i weekenden får TrygFonden Kystlivredning til at komme med opfodring for at undgå farlige situationer.

DMI varsler hedebølge op til 32 grader i weekenden. Der er derfor udsigt til årets varmeste dag.

Når temperaturerne stiger, oplever livredderne oftere badegæster med dehydrering og mangel på energi. Det gør, at livredderne sommetider må rykke ud i vandet, fordi en person er afkræftet. Rigeligt med vand, solcreme og skygge kan modvirke dette.

Det skriver TrygFonden Kystlivredning i en pressemeddelelse.

- Søg så vidt muligt skygge under en parasol eller gå en tur op til ishuset, så du kan køle af og undgå solstik, siger Lasse Seerup Jensby, driftsleder i TrygFonden Kystlivredning.

De karakteristiske rødgule livredderflag er i vandkanten på mange strande. De er sat op på de områder, hvor livreddere patruljerer og holder øje. Kystlivredningen opfordrer deres gæster til at bade i områder med flag.

Med det gode vejr kommer også flere mennesker på strandene og ved havnebadene. Derfor kan det være svært at holde afstand til andre. Livredderne opfordrer badegæsterne til at sprede sig på.

I København har populære badezoner som Göteborg Plads og Sandkaj været underlagt opholdsforbud, og begge områder er stadig udpeget som hotspots af Københavns Politi.

Trygfondens livreddere holder øje på Islands Brygge Havnebad og Fisketorvet Havnebad i København. Det gør de indtil den 19. august fra klokken 10 til 18, ifølge respektforvandet.dk.

/ritzau/