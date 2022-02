Efter en kold nat er der i øjeblikket skønt, solrigt vejr flere steder i landet. Men det kommer snart til at ændre sig.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved DMI, Anesten Davasakayam, der har en nedslående nyhed.

»Det er lige nu, man skal nyde solen,« siger han.

Så hvis du skal ud at gå en tur med hunden eller lignende, så er det med at slå til.

For weekendens vejr bliver en trist og grå omgang.

»Der nærmer sig en svag front, og det bliver mere skyet,« siger han.

Og det kan i særdeleshed blive en kedelig omgang, hvis du bor i det nordvestlige Jylland.

»Der kommer måske regn over det nordvestlige Jylland, som vil fortsætte hen ad aftenen og natten,« siger han.

Den regn vil dog primært holde sig til det nordvestlige Jylland. De østlige egne af Danmark vil højest sandsynligt holde sig tørt.

Helt generelt for det danske vejr i weekenden, kan det siges, at der kommer til at være en jævn til frisk vind på fem til ti meter i sekundet.

For temperaturens vedkommende vil lørdag ligge på tre til seks grader, hvilket søndagen kommer til at minde meget om.

Søndag vil temperaturen ligge på tre til syv grader.