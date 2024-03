Mens den østlige del af Danmark kan regne med skyer og lidt regn, er der solchancer til resten af landet.

I Danmark kan der den kommende weekend forventes en blandet menu af sol, skyer og pæne temperaturer.

Sådan lyder meldingen tidligt fredag morgen fra vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Andy Ahumada.

- Der kommer sol, skyer og stedvist lidt regn. Men også pæne temperaturer mod en 10-12 graders varme, fortæller han.

Fredag kan der forventes lidt smådryp af regn i den vestlige del af landet, hvor der også er risiko for tåge, men ellers ser det ud til at holde tørt. Solen kan også flere steder komme i spil.

Temperaturerne vil her ligge på 5-10 grader.

Natten til lørdag vil temperaturerne så falde til 2-6 grader.

På weekendens første dag kan der mod øst igen forventes en skyet himmel, ligesom det igen kan regne.

I de resterende dele af Danmark ser det dog lørdag ud til at blive pænt vejr, og temperaturen vil stige til et højt niveau, taget i betragtning at vi netop har taget hul på årets tredje måned.

- Resten af landet får lidt eller nogen sol, og temperaturerne vil ligge mellem 7 og 12 grader, siger Andy Ahumada.

Natten til søndag holder det de fleste steder tørt, og det bliver til dels klart.

Søndag trækker det pæne vejr så en smule i land.

- Det bliver mest tørt, og der kommer også mulighed for nogen sol flere steder. Men det bliver lidt mere skyet, end hvad lørdag kommer til at være, siger Andy Ahumada.

Ser man mod næste uge bliver vejret en smule mere kedeligt, og nattefrosten kan vende tilbage, lyder det fra meteorologen.

/ritzau/