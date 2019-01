Enten kommer sneen til at vælte ned på lørdag, eller også kan vi se frem til en weekend med temmelig vådt og sjasket vejr. Prognoserne peger lige nu i to retninger.

Måske fik du fundet sneskovl og vej-salt frem fra skuret mandag, og lad bare være med at gemme det alt for langt væk lige med det samme.

Du får nemlig snart brug for det igen, for der er mere sne på vej i weekenden.

Det store spørgsmål lige nu er bare, hvor meget der falder.

»Der er ikke tvivl om, at der lørdag kommer et system ind over landet, som vil kunne give noget sne. Spørgsmålet er bare, hvor meget eller hvor lidt sne, der kommer. Men risikoen er der da bestemt for, at der kommer en god portion sne.«

Det siger den vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Klaus Larsen, til B.T.

DMI's prognoser er nemlig ikke enige.

De fleste kørsler viser, at det meste nedbør vil falde som regn, men enkelte angiver, at der kan lægge sig et større, længerevarende snevejr over landet. Det vil især ramme den nordlige del af landet.

»Derfor er jeg noget forsigtig med at sige noget alt for skråsikkert lige nu,« siger han.

I værste fald - eller bedste - alt efter, hvordan man har det med rigtigt vintervejr - så begynder snevejret i Nordjylland fredag aften og fortsætter til søndag. I løbet af lørdagen vil det kunne bevæge sig mod Sjælland.

Klaus Larsen er dog sikker på, at det - uanset hvad - vil være noget, der kommer til at kunne mærkes i trafikken.

»Det vil skabe problemer på den ene eller anden måde. Det ser ud til, at der kommer noget sne - og uanset om det hurtigt er overstået, eller om det bliver mere langvarigt, så vil det kunne skabe nogle problemer,« siger han.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Sikkert er det dog, at de kommende dage bliver kolde - både om dagen og om natten. Onsdag, torsdag og fredag er der ikke udsigt til, at temperaturerne bevæger sig over frysepunktet i dagtimerne.

Når vi når frem til weekenden, stiger temperaturerne, og så er det, at kampen mellem varmen og kulde lægger op til lidt af en sne-gyser.

Nogle prognoser siger, at det kolde vejr fortsætter, mens andre siger, at den varme luft vinder.

Gør den det, bliver det blæsevejr, og der kan komme sne i større mængder især i det nordlige Jylland.