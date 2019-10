Der er fredag aften og natten til lørdag risiko for vindstød af stormstyrke ved den jyske vestkyst.

Danmark står over for en klassisk oktoberweekend med en hel del blæst og regn, mens solen kun kommer til at indtage en birolle.

Varmest bliver det lørdag med op til 16 grader.

Det siger Lars Henriksen, vagthavende meteorolog ved DMI.

Opholder man sig ude ved den jyske vestkyst er der fredag aften og natten til lørdag risiko for vindstød af stormstyrke.

Den kraftige vind skyldes et lavtryk, som dannes i Nordsøen.

- Det bliver blæsende helt ude ved Vestkysten. Men vi har oplevet det, der var meget værre. Der bliver slet ikke tale om en meget kraftig udviklet efterårsstorm, men vindstødene kan måske nå stormstyrke, siger Lars Henriksen.

Det er fredag morgen lidt usikkert, præcis hvilken bane lavtrykket tager. Det har betydning for, hvor blæsende det bliver, og hvilke områder, der berøres.

- Som det ser ud nu, trækker lavtrykket hurtigt nord om Danmark i løbet af natten, men det kan ændre sig, siger Lars Henriksen.

Fredag bliver en solfattig dag med mellem 10 og 14 grader og byger vestfra.

Lørdag forventer DMI uensartet vejr med regn store dele af dagen i de nordlige dele af landet, mens det forventes at holde tørt i den sydøstlige del.

- Det bliver relativt varmt med mellem 12 og 16 grader. De sydøstlige egne får nok det mest lune pust, siger Lars Henriksen.

Søndagen byder på mere ensartet vejr over hele landet.

- Natten til søndag ophører regnen, og dagen byder på lidt eller nogen sol. Men det bliver lidt køligere med 10 til 13 grader, og der kommer også byger, siger DMI's vagthavende.

/ritzau/