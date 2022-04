Weekendavisens tidligere chefredaktør Anne Knudsen er fredag død efter kort tids sygdom. Hun blev 73 år.

Det oplyser Weekendavisens nuværende chefredaktør, Martin Krasnik, i en mail til Ritzau.

Anne Knudsen var chefredaktør og administrerende direktør fra 1998 til 2016.

– Anne var en fantastisk chefredaktør og et ganske utroligt menneske. Hun skabte en af avishistoriens mest overraskende succeser: En klog og perspektivrig avis, der tog stoffet og læserne dybt alvorligt

– Som chefredaktør og skribent kombinerede hun det akademiske og det publicistiske på forbilledlig vis. Hun var nok det klogeste menneske, man kunne støde på, og hun satte et niveau for avisen, som vi nu prøver at leve op til, lyder det fra Martin Krasnik.

Anne Knudsen var stadig tilknyttet avisen som skribent, efter at hun blev afløst af Krasnik i 2017.

Før sin tid på Weekendavisen var Anne Knudsen blandt andet kronikredaktør på Politiken og vært på nyhedsmagasinet »Deadline« på DR 2.

Anne Knudsen var uddannet antropolog og har udgivet en række bøger om blandt andet europæisk kultur.

