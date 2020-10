I løbet af sommeren gik det verdenen rundt, at den 63-årige sorte amerikaner Wayne Bryant havde fået afvist sin anmodning om prøveløsladelse.

Bryant fik nemlig i 1997 en livstidsdom for – hold fast på hat og briller – at stjæle et par plæneklippere.

Men nu er der godt nyt, skriver CNN.

Et specifikt prøveløsladelsesnævn har nemlig givet Bryant det, som han har drømt om i årtier nu: en prøveløsladelse.

»Intet kan gøre op for de år, som Mr. Bryant har mistet med den ekstreme og uretfærdige dom, men dagens beslutning fra prøveløsladelsesnævnet er en sejr for Mr. Bryant, hans familie og sagen om retfærdighed for alle,« udtaler Alanah Odoms, der er direktør i American Civil Liberties Union, til CNN.

I 1997, da Bryant blev anholdt for at have stjålet plæneklipperne, endte det med at koste ham en livstidsdom, at han tidligere havde brudt loven.

I 1979 blev han dømt for et bevæbnet røveri og i 1987 for at være i besiddelse af stjålne ting.

De tre domme betød, at Bryant blev idømt livstid på grund af den såkaldte 'three strikes'-regel, der findes i nogle stater, og som slår voldsomt hårdt ned på kriminelle med tre eller flere domme.