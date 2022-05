Arvingerne til den store, danske erhvervsmand Hans Smith har fået solgt et portræt af førnævnte til 1,125 millioner kroner.

Portrættet er lavet af den kendte popkunstner Andy Warhol, og arvingerne forsøgte første gang at sælge billedet i 2013, skriver Børsen.

Her lød vurderingen af Bruun Rasmussen auktionshus på lige under 600.000 kroner, og man fik faktisk portrættet solgt til 550.000 kroner til en 'privat samler'.

Købet blev dog annulleret i 2020, da det viste sig, at den 'private samler' i virkeligheden var Jesper Bruun Rasmussen, der var bestyrelsesformand for Brun Rasmussen kunstauktioner.

Arvingerne valgte at sende maleriet til Phillips Auktions hus i New York, hvor Andy Warhold også havde hjemme.

Her blev det vurderet til mellem 700.000 og én million kroner.

Hans Smith blev i sin tid kaldt Substralkongen, da han lavede sin formue på at sælge kunstgødningen Substral. Han blev født på Nørrebro i København i 1921, men boede senere både i Beverly Hills og i Monaco.

Warhol har kun portrætteret to andre danskere. Det drejer sig om H.C. Andersen og dronning Margrethe.

Men da dronning Margrethe ikke ønskede at stille op til portrættering, og H.C. Andersen af gode grunde ikke havde mulighed for det, er billederne malet efter henholdsvis et frimærke og et fotografi.

Portrættet af Hans Smith er altså det eneste, der kan sige at være et 'rigtigt' portræt.

Hans Smith døde i 2000.