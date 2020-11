Siden han var to år gammel og sad på fodermaskinen med sin far, har Walther Christiansen arbejdet med mink.

I dag – efter det på et pressemøde kom frem, at alle mink i Danmark skal aflives – ser det ud til, at hans livsværk snart ligger i ruiner.

»Det er en sorgens dag for mink. Vi græder næsten af at høre det,« siger Walther Christiansen, der har en farm med 36.000 mink i Sæby i Nordjylland.

På et pressemøde klokken 16 onsdag meddelte statsminister Mette Frederiksen, at alle mink skal aflives, fordi Statens Serum Institut har opdaget en coronamutation i mink.

Statsminister Mette Frederiksen (S) var med på videolink under pressemødet, efter hun tirsdag gik i selvisolation. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) var med på videolink under pressemødet, efter hun tirsdag gik i selvisolation. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

Mutationen, som kaldes cluster-5, er så at sige en coronavirus 2.0, og derfor udgør den en risiko mod vaccinen, som lige nu bliver udviklet verden over.

»Vi siger ikke på nuværende tidspunkt, at vaccinerne ikke kommer til at virke. Men vi har en ret stor bekymring, og derfor handler vi nu. Det vil være en stor bekymring for folkesundheden, hvis minkavlen fortsætter,« lød det fra faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak, der også var med på pressemødet.

I alt skal over 14 millioner mink aflives på omkring 1.100 minkfarme, og ifølge fødevareminister Mogens Jensen, der ligeledes deltog, er der tale om en de facto nedlukning af minkbranchen.

Han understreger dog, at det her ikke er en beslutning om helt at lukke minkavl i Danmark.

Omkring 14 millioner mink skal nu aflives i Danmark. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Omkring 14 millioner mink skal nu aflives i Danmark. Foto: Mads Claus Rasmussen

I Sæby, hvor Walther Christiansen også har fulgt med i pressemødet, lyder det som en omgang varm luft.

»Det her har ikke noget med virkeligheden at gøre. Det er politisk for at få os alle sammen væk. For at lukke branchen ned. På intet tidspunkt har de lyttet til os eller til de eksperter og dyrlæger, der kender branchen,« siger Walther Christiansen.

Men når SSI nu går ud og siger, at man har opdaget en mutation, er man vel nødt til at reagere?

»Ja, det er klart, at man skal det. Men de må jo også lytte til dem, der har en faglig viden om branchen til hverdag. De har aldrig lyttet til dem, og derfor er det er fuldstændig åndssvagt, det her.«

52-årige Walther Christiansen overtog minkfarmen fra sin far, der nåede at arbejde med minkavl i 56 år. Vis mere 52-årige Walther Christiansen overtog minkfarmen fra sin far, der nåede at arbejde med minkavl i 56 år.

Walther Christiansen mener ikke, at der er rejst bevis for, at pelsede mink skulle kunne være bærere af coronasmitten, og derfor synes han, at det ville være bedst, hvis han og alle andre minkavlere kunne få lov til at pelse deres dyr og sælge skindet.

Prisen på mink er som følge af coronakrisen kun gået op, og især kinesiske opkøbere er lige nu interesseret i at sikre sig minkskind fra Danmark.

Prisen per skind ligger p.t. på 300 kr., hvilket ifølge Walther Christiansen er højt.

»Derfor giver det heller ikke nogen mening ikke at pelse de skind. Gør man ikke det, går det bare ud over skatteborgernes penge,« siger han.

Walther Christiansen har overtaget farmen i Sæby fra sin 80-årige far, der – inden han gik på pension – nåede at arbejde med minkavl i 56 år.

Derfor har det også været ekstra vemodigt for Walther Christiansen at følge med i pressemødet, som ifølge ham er en dødsdom over hans og farens livsværk.

»Jeg er 52 og har fra barnsben arbejdet med mink. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave nu. Jeg er nødt til at finde mig et andet arbejde. Det er et livsværk, der falder sammen. For min far og for mig. Og det gør da ondt,« siger Walther Christiansen og tilføjer:

»Men hvis det er for at afvikle branchen, så synes jeg ikke, at det sker på en god måde. Så skulle de hellere give os fuld erstatning. Det ville være den mest klædelige måde at afslutte det hele på,« siger han.

Ifølge rigspolitichef Thorkilde Fogde skal aflivningen af minkene ske hurtigst muligt.