Protester og aktivistiske bevægelser er blevet moderne igen, men de fungerer ikke, mener amerikansk aktivist.

Festen på Roskilde Festival blev torsdag kortvarigt forstyrret af aktivistisk snak og læren om, hvordan man demonstrerer, så magthavere lytter til protesterne.

Torsdag indtog den amerikanske Wall Street-aktivist Micah White nemlig ikke Wall Street men derimod festivalen.

Emnet er brandvarmt i øjeblikket, hvor eksempelvis tusindvis af borgere i Hongkong er på gaden for at demonstrere mod en lov, som vil gøre det muligt at udlevere borgere til retsforfølgelse i Kina.

Aktivisterne havde held til at få loven stoppet, men White efterlyser flere og mere ambitiøse bevægelser.

- Protester er blevet cool igen. Men protesterne bliver mindre og mindre effektive.

- Jeg tror, at vi har en forfejlet strategi. De fleste har ikke store mål. Ingen går efter at ændre de store ting eller at få magt.

- Før i tiden demonstrerede man mod regeringer, som man ville vælte. I dag demonstreres der for reformer, siger White.

White var i 2011 medstifter til gruppen Occupy Wall Street.

Occupy Wall Street protesterede dengang mod grådighed, korruption og den stigende ulighed i det amerikanske samfund, som til dels udsprang fra finanskrisen, der så småt begyndte i 2007 og rullede sig helt ud i 2008.

I 2011 samlede gruppen sig i Zucotti Park midt i New York tæt ved Wall Street. Storbanken Goldman Sachs er medejer af den private park og fra bankens kontorvinduer kunne medarbejderne se ned til aktivisterne, der gik verden rundt i medierne.

Eksempelvis på klimaområdet efterlyser White større ambitioner. Han nævner, at en 17-årig ikke kan ændre klimaforandringerne.

Klimaaktivisten Greta Thunberg er 16 år, men det er sandsynligvis hende, han refererer til.

- Klimaforandringerne bliver kun løst med globale aftaler. 17-årige kan aldrig lede sådan en aftale. De kan ikke engang stemme.

- Folk kan misbruge det til at fjerne ansvaret fra dem selv, fordi de begynder at tro, at en 17-årig kan ændre tingene, siger han.

37-årige White begyndte selv som aktivist, da han var 13 år. Da han var 19 år rejste han til de palæstinensiske områder for at demonstrere.

Men han fortæller, at aktivismen for de fleste ebber ud med årene.

- Jeg blev anholdt og døde næsten i Palæstina, da jeg var yngre. Nu har jeg to børn, og hvis jeg bliver anholdt, hvem skal så putte dem, når de skal i seng? Da jeg var 17 år, gik jeg bare til tilfældige protester på gaden. Det gør jeg ikke mere, siger han.

Han fortæller, at nøglen til aktivisme er, at man tør gå efter magten. Man skal ikke demonstrere for at få andre til at gøre noget.

- Jeg var i Paris, og en af klimademonstranterne sagde, at det ikke var hendes ansvar at ændre tingene. Hun ville have magthaverne til at ændre det. Men det er en fejl, siger White.

/ritzau/