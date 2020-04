'Gi' mig et smil, når du møder mig på din vej,' er ord, der ikke længere vil flyde ud over secenekanter landet over.

I hvert fald ikke fra Wafandes mund.

Den 37-årige reggae- og soulsanger har nemlig meldt ud, at han stopper sin karriere som frontsanger af en helt særlig grund.

Det har han fortalt til Se & Hør.

»Så har jo blandt andet besluttet at slutte min karriere som main act - eller som leading artist på den måde,« siger Wafande og fortæller, at hans toårige datter Melody er grunden til, at han ikke længere vil bruge størstedelen af sin tid på at optræde:

»Jeg skal helt sikkert ikke ligge i en tourbus klokken tre om natten på en tirsdag, eller når der er fastelavn i skolen – så vil jeg sgu hellere komme til fastelavn og klæde mig ud som kaptajn.«

Ifølge ham har den lille datter betydet, at han fremover vil genoverveje alle sine beslutninger.

Wafande, der selv er født i København og opvokset på Christiania som søn af en fransk-dansk mor og en tanzanisk-congolesisk-malawisk-omansk far, fortæller, at han vil give sin datter Melody alt det, han selv ville ønske, han havde fået som barn.

Og for ham er tid det vigtigste, man kan give sit barn.

Derfor er han ikke i tvivl om, at det at stoppe karrieren, som den har set ud indtil nu, er det helt rigtige at gøre.

Wafande debuterede med singlen 'Gi' mig et smil' i 2011 og har sidenhen optrådt med sange som blandt andet 'Uartig' og Se mig i dag'.

Han er lige nu aktuel i Kanal 5-programmet 'Over Atlanten' sammen med Anders Lund Madsen, YouTuber Julia Sofia, diamantdronning Katerina Pitzner, kok Jesper Vollmer og kunstner Kristian von Hornsleth.