Lokomotivførere beskylder ledelsen i DSB for at føre en »diktatorisk« ledelsesstil. Det sker i en skrivelse efter fjerde dag med ulovlige strejker.

Den faglige strid mellem DSB og lokomotivførerne førte fredag endnu engang til en indstilling af s-togsdriften.

I flere timer nedlagde lokomotivførerne arbejdet, hvilket medførte store forsinkelser på s-togsnettet.

Det er fjerde gang, lokomotivførerne nedlægger arbejdet i forbindelse med de verserende forhandlinger mellem Jernbaneforbundet og DSB.

I en skrivelse til ledelsen giver de strejkende medabejdere udtryk for deres vrede og frustration over forhandlingsforløbet.

»Det er efterhånden klart for os, at forhandlingerne blot er en undskyldning for at trække tingene i langdrag. Alt imens I med jeres diktatoriske ledelsesstil, indfører de elementer, I ikke ønsker at forhandle med vores fagforbund om,« lyder det i en skrivelse fra Lokomotivførerne til DSBs ledelse.

Konflikten bunder i, at DSB har opsagt en række lokalaftaler og kutymer om, hvordan arbejdet på de danske statsbaner skal ledes og fordeles. I stedet ønsker DSB, at lokomotivførerne skal være omfattet af en fællesoverenskomst som den, der gælder for Arriva.

Konflikten drejer sig blandt andet om medarbejdernes indflydelse på deres vagtlpan og ferieplan og om retten til at holde fri hver anden lørdag-søndag.

Togpersonalet kører døgnet rundt alle årets 365 dage, og derfor har lokomotivførerne meget skiftende arbejdstider, der skal passe ind i køreplanen. Det er et stort puslespil, der skal gå op. I DSB har der været kutyme for, at et tur-udvalg bestående af ledelse og tillidsfolk sammen planlægger ture, ferier og tjenestetider. DSB ønsker nu, at ledelsen alene står for denne planlægning.

Hidtil har medarbejderne selv fordelt deres ferie efter et system. Den opgave ønsker ledelsen også at overtage.

Togpersonalet har krav på at holde fri hver anden weekend. I dag består en friweekend af lørdag og søndag. DSB vil indføre såkaldte skubbeweekender, hvor man i op til 16 weekender om året holder fri fredag-lørdag eller søndag-mandag.

De medarbejdere, der kører fast tur, kender deres arbejdstid ned til mindste minut, fordi den følger køreplanen. DSB vil indføre en mere flexibel arbejdstid i form af såkaldte »tidslommer«. Det går ud på, at man på forhånd har et tidsinterval, hvor man skal møde. Fem dage før, får man sit præcise mødetidspunkt at vide.

DSB ønsker at reducere antallet af tillidsrepræsentanter fra 99 til 29. De 99 tillidsvalgte repræsenterer i dag omkring 3.000 medarbejdere. I forhandlingerne mellem Jernbaneforbundet og DSB, er parterne blevet enige om 41 tillidsrepræsentanter.

Antallet af tillidsrepræsentanter er alligevel nævnt øverst på listen over de ting, der blev diskuteret på lokomotivførernes faglige møde.

Torsdag afgjorde Arbejdsretten, at tre arbejdsnedlæggelser i november var i strid med reglerne. De medarbejdere, der torsdag nedlagde arbejdet, vil derfor bliver trukket i løn.