Danske lastbilchauffører er så vrede og frustrerede over nye store bødetakster og restriktive regler, der skal træde i kraft fra årsskiftet, at der på de indre linjer blandt chaufførerne bliver arbejdet med planer om at lukke Danmark helt ned i en eller flere dage i begyndelsen af december.

Det bekræfter flere chauffører over for B.T.

Der har gennem de seneste tre uger været sonderinger og diskussioner om den mulige landsdækkende aktion blandt flere tusinde lastbilchauffører i en lukket gruppe på Facebook.

Aktionen skal, i fald den bliver gennemført, have til formål at råbe et flertal i Folketinget op.

Her vedtog politikerne tidligere i år blandt andet, at lastbil- og buschauffører fremover skal bære en langt større del af bøden, hvis et køretøj eller en trailers tilstand ikke overholder gældende regler.

Ligesom også den samlede bøde stiger markant i størrelse, hvis der er sikkerhedsmæssige fejl og mangler.

»Som chauffører har vi ikke en chance for at vide, om der er en eller anden mindre fejl på en andens trailer, vi skal køre med. Vi er presset rigeligt i forvejen på så mange andre områder, og nu er det bare nok. Derfor er vi mange, der ikke ser andre muligheder end at lukke landet effektivt ned med en aktion i den meget travle tid i begyndelsen af december,« siger en ung sjællandsk lastbilchauffør, hvis identitet B.T. er bekendt med.

Han fortsætter:

»Jeg har snakket med mange kolleger, som er klar til at smide håndklædet i ringen og finde et andet fag, hvis de nye regler træder i kraft. Bliver man taget et par gange med fejl, som man ikke selv er skyld i, kan det jo risikere at koste en halv månedsløn eller mere. Derfor er det også min klare fornemmelse, at der er stor opbakning til en aktion.«

»Hele landet vil kunne mærke det med det samme, hvis vi for eksempel blokerer på begge sider af Storebælt og lukker indfaldsvejene til København og andre større byer. Hvis det sker, kan det jo være, regeringen begynder at lytte. Politikerne skal vide, at det er alvor,« fastslår chaufføren, som med henvisning til eventuelle problemer i forhold til sin vognmand ikke ønsker sit navn ud offentligt.

De nye regler betyder, at en lastbilchauffør fra årsskiftet personligt får en bøde på 5.000 kroner, hvis eksempelvis en bremseaksel bremser ti procent for lidt i forhold til lovkravet. En fejl det i de fleste tilfælde vil være praktisk taget umuligt at have kendskab til.

Bliver chaufføren standset anden gang med en fejl, stiger bøden til 10.000 kroner og tredje gang til 15.000 kroner. Vognmandens del af bøden er hver gang det dobbelte beløb. Samme bødestørrelser gives for for eksempel sne på taget, manglende stoplys eller nedslidte dæk.

Udover at være stærkt utilfredse med bødernes størrelse, mener chaufførerne, at en del af betalingen af en bøde - som minimum - også skal bæres af den kunde, som har hyret vognmanden til den pågældende opgave.

Facebook-gruppen “Nu stopper lastbilen” blev oprettet for tre uger siden. Siden da er antallet af medlemmer steget eksplosivt og passerede fredag ikke færre end 4.500 følgere.

Debatten i den lukkede gruppe bliver holdt i en sober tone. Men formålet er ikke til at tage fejl af. Det lyder sådan:

»Vi må vise dem i habitter, vi ikke finder os i alt. Tidligere regler og dem som kommer total-ødelægger vores branche. Vi prøver at udføre vores arbejde, som vi elsker, men føler os som kriminelle enten vi kører eller holder stille. Gruppen skal vise, om der er opbakning til en aktion, for at vi kan vise vores utilfredshed og få regler, vi kan overholde. Om du er rød, gul eller blå, betyder intet i denne sammenhæng.«