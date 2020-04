Traditionen tro holder skole og daginstitutioner i København lukket 1. maj. Det gælder også i år.



Godt nok er alle 1. maj-fester og demonstrationer på grund af smittefare aflyst og erstattet af virtuelle taler. Men fridagen består.



Det har fået flere borgerlige politikere til at se rødt.

»Vi står midt i en kæmpestor krise. Samfundet har været lukket ned længe, og forældre har måttet hoppe fra tue til tue for at få det til at hænge sammen. I den sammenhæng synes jeg simpelthen, at det er uanstændigt at holde lukket 1. maj,« siger Jens-Kristian Lütken (V), der er medlem af Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune.

Daginstitutionerne har været coronalukket siden 11. marts. Genåbningen er stadig langt fra fuldført.

Godt nok holder stort set alle københavnske institutioner åbent igen, men på grund af sundhedsmyndighedernes afstandskrav er der kun plads til 53 pct. af de børn, der normalt går i institution. Situationen taget i betragtning mener Jens-Kristian Lütken ikke, det er ‘nødvendigt’ at holde 1. maj i år.

»Det er en ekstra fridag, som kommer i halen på rigtigt mange fridage,« siger han.

Også de Konservative er kritiske overfor den traditionsbundne fridag. Mens Enhedslistens Gorm Anker Gunnarsen, der er medlem af Børne- og Ungdomsudvalget, ikke forstår kritikken.

»Vi har heller ikke inddraget lørdag eller søndag i de ressourcer, vi har for at imødegå coronakrisen. 1. maj ligger på samme niveau som lørdag og søndag i København,« siger han til Berlingske.

Fra børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) er der fuld opbakning til fridagen, som et flertal i Borgerrepræsentationen har stemt for. Hans argument er, at lukkedagen har været planlagt længe, og at der lige nu er rigeligt med ekstra logistik planlægning og administrative opgaver for institutionerne.

Det argument giver Jens-Kristian Lütken ikke meget for.

»Der er mange ting, som ikke er planlagt i denne tid. Institutionerne har været lukket i flere uger, det var heller ikke planlagt. At holde fast i første maj når der slet ikke er 1. maj-arrangementer, det giver ingen mening,« siger han.

Københavnske forældre, der har akut behov for pasning, vil få tilbudt alternativ pasning til deres børn 1. maj.

