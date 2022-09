Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

SK Forsyning har valgt at opsige den fastprisaftale, de ellers havde med deres kunder.

Og det har fået kunderne til at starte en underskriftsindsamling, skriver TV 2 Øst.

Der er næsten 50 personer, der har skrevet under på indsamlingen under navnet 'SK Energi skal ikke snyde deres fastpriskunder'.

»Det er ren fantasi fra SK Energi, når de påstår, at de lovligt kan suspendere danske familiers fastprisaftaler på el, inden aftaleperiodens udløb. Det vil vi ikke finde os i, og derfor skriver vi under for at vise vores utilfredshed og for at lægge pres på energiselskabet,« står der om indsamlingen på hjemmesiden Skrivunder.net.

En fastprisaftale er en aftale, hvor prisen på el og gas er låst fast i en længere periode. Står det i aftalen, at den kan opsiges, så kan selskabet gøre det.

I SK Energis tilfælde er der indskrevet i aftalen, at de må ændre i kontraktbetingelserne, hvis det bare varsles tre måneder før. Suspenderingen af fastprisaftalen sker grundet de store prisstigninger på naturgas.

Kunderne er alligevel vrede, for da de i foråret underskrev aftalen, lød det sådan her i reklamen: »Du behøver ikke at bekymre dig om udsving på energimarkedet, for du er sikret besparelser, når prisen stiger.«

»Meningen med en fastprisaftale er selvfølgelig, at man gerne vil have sikkerhed for sin pris, og under normale omstændigheder vil vi selvfølgelig også efterleve det – det har vi gjort frem til nu. Men det, der også bare er sket her hen over sommerferien, er helt exceptionelt,« har administrerende direktør Henrik Birch forklaret til TV 2 Øst.

SK Energi er et lokalt el- og gasselskab under SK Forsyning, og beslutningen rammer 3.000 kunder.