Der har siden genåbningen i marts været liv og glade dage i København Zoo, hvor folk atter kunne bruge dagen på at se de mange dyr i haven.

Men it-problemer i hele Zoo har nu fået mange gæster op i det røde felt.

Det skriver TV 2 Lorry.

Under nedlukningen så København Zoo nemlig sit snit til at få udrullet et helt nyt it-system.

Et system, der har indeholdt nogle fejl, som har givet store udfordringer med blandt andet årskort og billetter.

»Vi har desværre nogle problemer med vores nye it-system, der dækker alle områder i Zoo. Det har blandt andet ført til nogle problemer for de gæster, der har årskort, men vi gør alt, hvad vi kan for at løse dem,« siger presse- og kommunikationschef i København Zoo, Jacob Munkholm Hoeck, til TV 2 Lorry.

På Trustpilot kan man se flere gæster, der brokker sig over, at deres årskort ikke virker, eller betalinger der bliver trukket flere gange.

Der er også frustration over lange ventetider hos telefonen, og det skyldes, at man ud over de mange henvendelser grundet it-problemerne også fortsat får mange henvendelser angående corona, siger Jacob Munkholm Hoeck.

Han fortæller derudover, at der bliver arbejdet på højtryk, og at personalet gør alt, hvad de kan.