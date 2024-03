På et møde på Borup Skole har forældre fået at vide, at der vil være mere personale på legeplads og gange.

Flere forældre til børn i indskolingen på Borup Skole er ikke blevet betrygget efter et dialogmøde med Køge Kommune.

Det fortæller blandt andre Kenni Stærk, som har et barn, der går i første klasse på skolen.

På mødet er forældrene blandt andet blevet orienteret om, at der i en periode vil være flere gangvagter og mere personale på legepladsen i frikvartererne.

- Jeg synes ikke, det er rimeligt, at en hel skole skal opleve, at flere vokse skal være omkring dem, i stedet for at vi kan isolere en lille gruppe børn, som udøver de her krænkelser, siger han.

Kenni Stærk fortæller, at størstedelen af forældrene, der var mødt op til mødet med Køge Kommune, var dybt frustrerede undervejs.

Mødet med forældrene er blevet stablet på benene, efter at det regionale medie sn.dk og TV 2 har berettet om, at flere elever i indskolingen på Borup Skole angiveligt har oplevet grænseoverskridende adfærd fra jævnaldrende børn på skolen.

Ifølge de to medier er der både tale om vold og i nogle tilfælde grove seksuelle krænkelser.

Alle forældre med børn i indskolingen på Borup Skole var inviteret af Køge Kommune til at deltage i dialogmødet, som begyndte klokken 17.

Da mødet sluttede svarede flere forældre kortfattet, at mødet ikke havde været tilfredsstillende.

Heller ikke Christina Nielsen, hvis datter går på skolen, er tilfreds.

- Nu vil de mandsopdække og sætte ekstra pædagoger på alle vores børn. Og vi har stadig ikke fået svar på, hvad de vil gøre med de fire børn, der render og skaber alt det her, siger hun.

- Det kan ikke være rigtigt at de kan troppe op på skolen igen i morgen og gøre vores børn bange, lyder det videre.

Christina Nielsen er en af initiativtagerne til et brev, som er blevet sendt til skolens ledelse af 70 forældre.

I brevet, som Berlingske er i besiddelse af, kræver forældrene handling og kritiserer skolens kommunikation omkring hændelserne.

Christina Nielsen beskriver, at mange forældre er både vrede og kede af det efter mødet.

- Folk begynder at græde, når de stiller et spørgsmål. Det er jo fordi, vi er frustrerede, siger hun.

