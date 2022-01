Mellem fem og ti aktivister er i løbet af torsdagen blevet sigtet i forbindelse med deres modstand mod byggeriet på Amager Fælled.

For nøjagtig som aktivisterne var til stede, har Københavns Politi fra morgenstunden været ude på Amager Fælled for at sikre ro til Projektselskabet Fælledby, der er gået i gang med at fjerne krat i det område, hvor der senere skal bygges.

Torsdag eftermiddag er politi, aktivister og kratfjernere fortsat i gang, oplyser vagtchef ved Københavns Politi Henrik Brix, der forventer, at politiet kan trække sig, når aktivister og Projektselskabet Fælledbys udsendte forventer at gå på fyraften.

Han tilføjer, at der i skrivende stund er ro og orden derude.

Sådan har det dog ikke været hele dagen.

»Vi havde fra morgenstunden to, der sad oppe i et træ. De kom ned af sig selv omkring klokken 9.45 og blev herefter sigtet for husfredskrænkelse – også kaldet ulovlig indtrængen – og så bortvist.«

»Samtidig var der en tredje, der passerede hegnet og forsøgte at komme op i et træ,« fortæller vagtchefen og tilføjer, at også tredjemanden nu er sigtet for ulovlig indtrængen.

Omkring klokken 11 var den så gal igen.

Demonstranter har ugen igennem ytret deres utilfredshed med fældningen på Amager Fælled. Foto fra tirsdag den 25. januar 2022.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Demonstranter har ugen igennem ytret deres utilfredshed med fældningen på Amager Fælled. Foto fra tirsdag den 25. januar 2022.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Her begyndte aktivisterne at skubbe til det hegn, der er sat op for at holde uvedkommende ude.

»Det rykker sig så en smule, hvorefter de sætter sig op ad det. Dermed er de inde på byggepladsens område.«

»De fik påbud om at flytte sig, men det ville de ikke, og derfor blev de sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og flyttet væk,« fortæller Henrik Brix og understreger, at modstanden mod politiet var passiv. Altså på ingen måde fysisk.

Vagtchefen fortæller, at de samtidig blev vejledt om, at de risikerede at blive anholdt, hvis de fortsatte.

Efterfølgende har der været nogenlunde ro i området, men politiet bliver der altså lidt endnu.

»Vi er stadig til stede derude, men på ingen måde massivt,« lyder det fra Henrik Brix, der tilføjer, at de tilbageværende aktivister nu holder sig på den rigtige side af hegnet.

Kommunikationsansvarlig hos Fælledby Simon Madsen oplyser, at demonstranterne er kommet hver morgen siden mandag. Enkelte demonstranter har haft lænket sig til hegnet omkring det indhegnede område, lyder det.

De vrede demonstranter beskylder projektselskabet Fælledby, der ejes af By & Havn og PensionDanmark, for at fælde ulovligt.

Men det afviser Simon Madsen skulle være tilfældet.

»Det er ikke korrekt. Vi har en tilladelse til indhegning og fældning, og i det dokument er der nedskrevet nogle meget specifikke hensyn til naturen, som vi overholder,« siger han og fortsætter:

»Vi er i gang med første skridt, hvor vi fælder grene og krat. Det skal vi nå at gøre, inden fuglenes ynglesæson begynder.«

I en live Facebook-video optaget af en demonstrant torsdag eftermiddag lyder det, at Fælledby 'har rykket hegnet ind på det område, som skal være afværgeforanstaltning for stor vandsalamander ifølge VVM'en (en miljøvurdering, red.) - så det er et brud på VVM'en.'

Men Simon Madsen afviser igen, at der er tale om regelbrud.

»Der arbejdes med to hegn – et midlertidigt 'festivalhegn' og et permanent pladehegn. I takt med, at pladehegnet sættes op, så fjernes festivalhegnet, og i den overgang rykker man på hegnene, så de står parallelt med hinanden. På enkelte steder, hvor krattet er tæt, kan man ikke komme ind med hegnet i den udmålte hegnslinje. Derfor er hegnet sat længere inde på grunden. Det bliver så flyttet ud i hegnslinjen, når der er plads til det. Det er der intet ulovligt i.«

Simon Madsen ærgrer sig over demonstranternes beskyldninger. For de er ikke i overensstemmelse med sandheden, lyder det.

»Vi har fuld forståelse for, at man vil kæmpe for sin sag. Men vi er ærgerlige over, at demonstranterne forvrænger fakta. Vi har alle et ansvar for, at vi diskuterer på baggrund af fakta, men det er ikke det, der sker lige nu.«