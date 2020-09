Da Mads Rye Magnusson – der er indehaver af fem spisesteder i København – så tirsdagens pressemøde, hvor de nye tiltag mod smittespredning blev præsenteret, var hans første tanke, at han havde lyst til at 'lukke hele lortet'.

Det fortæller han til DR, hvor han forklarer, at han er sur og frustreret over de nye tiltag, hvor blandt andet restauranter i hovedstadsområdet allerede skal lukke klokken 22.00, og hvor gæsterne skal bære mundbind, medmindre de sidder ned.

Han forstår ikke, hvorfor restauranterne skal rammes igen:

»Det er til grin, og de (regeringen, red.) tager pis på os. Jeg er pissetræt af det. Jeg må ikke være bitter eller mavesur, for det gavner ikke noget, jeg er nødt til at komme op på hesten igen. Men det er superfrustrerende, for det er altid os, der skal peges fingre ad,« siger Mads Rye Magnusson, som i timerne efter pressemødet fik flere hundrede opkald fra paniske gæster, der ville aflyse deres reservationer, til DR.

Restauranterne fik lov til at genåbne i maj, efter de var blevet lukket ned i forbindelse med nedlukningen af landet i marts, og ifølge Mads Rye Magnusson – der blandt andet står bag Mes, Spazio 26 og Meille Salon 39 – er det først i august, at smittetallet er begyndt at stige.

Derfor forstår han ikke, hvordan restauranterne skulle være en medvirkende årsag til stigningen i antallet af coronasmittede og derfor omfattes af de nye tiltag, når man har haft så stor fokus på renlighed på spisestederne.

Blandt andet af den grund er han langt fra tilfreds med regeringens nye tiltag.

De nye skærpede coronatiltag, der gælder i hovedstadsområdet, træder i kraft fra torsdag 17. september.