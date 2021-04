'I dag blev jeg ramt, lige der hvor det gør allermest ondt … Mit barn blev svigtet i institutionen!'

Sådan indleder 31-årige Nadia Maria Løfgren-Granding et Facebook-opslag, der er gået viralt med mere end 13.000 delinger og 10.000 likes.

Da hun onsdag skulle hente sin halvandet år gamle datter i vuggestue, forklarede en vikar hende, at den lille pige ikke havde fået eftermiddagsmad, fordi hun ikke selv kunne åbne sin madpakke.

Nadia fortæller, at hendes lille datter derfor formentlig har siddet ved et bord sammen med de andre børn, da der skulle spises eftermiddagsmad, og forgæves har forsøgt at åbne sin mad, mens hun kunne se de andre spise.

'Jeg bliver SÅ forarget og ked af det. For har der seriøst siddet en voksen og kigget på min datter og nægtet at hjælpe hende grundet nogle åndssvage corona-anbefalinger?' spørger Nadia i sit opslag.

Institutionen havde fået nye coronaretningslinjer, som det senere har vist sig, at den pågældende vikar havde misforstået.

I lighed med mange andre institutioner bliver forældrene i Nadias datters vuggestue bedt om at lave coronavenlige madpakker til deres børn, som børnene let selv kan åbne og spise af, så personalet ikke skal røre ved maden.

Mindre børn, der endnu ikke har motorik til at åbne madkasser og pakke mad ud, skal selvfølgelig have hjælp, men den del havde vikaren ikke forstået.

Nadia understreger derfor også, at hun ikke er vred på sin datters institution, som hun også har fået en uforbeholden undskyldning af.

»Det har været en dum menneskelig fejl, men det vidner om, at hele coronasituationen har taget overhånd. Der er så mange regler, retningslinjer, råd og forbud. Mange af dem er modstridende, og det er efterhånden fuldstændig umuligt at finde hoved og hale i,« siger Nadia.

Hun forklarer, at hun oplever, at personalet i institutionen gør deres allerbedste for at sikre børnene en god og tryg hverdag, og at de ikke har været særligt coronaforskrækkede under epidemien, men har tilgodeset børn og forældres behov for for eksempel at kunne sige farvel indenfor.

»Men jeg kan godt forstå, at ansatte i daginstitutioner kan blive forvirrede, og at der dermed kan opstå fejl som den, der skete med min datter, fordi der ikke er nogen ensretning, og der hele tiden kommer nye regler og retningslinjer.«

Nadia efterlyser, at myndighederne udsteder enkle, evidensbaserede fælles retningslinjer, der er ens i alle institutioner, så det ikke er op til den enkelte at navigere i, hvad han eller hun mener, der er rigtigt at gøre, og at man i øvrigt ellers stoler på pædagogernes dømmekraft.

Hun fortæller, hun har fået mange henvendelser fra andre forældre, efter hun skrev sit opslag, der også har oplevet, at corona-angsten har påvirket deres børn.

»Forældre, der ikke kan få tilset deres børn ved lægen, fordi de ikke er testet negativ for corona, og børn, der ikke kan få vinterstøvler på i institutionen, fordi de ansatte ikke har villet snøre deres snørebånd. Det dur jo ikke.«