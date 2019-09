Bidemærker fra store kraftige hjørnetænder ses tydeligt ved forpartiet på flere af de lemlæstede og dræbte får, som ligger på marken.

Andre af de overlevende men dødeligt angrebne dyr går forpinte og forvirrede rundt med maveindholdet hængende uden på kroppen.

Det syn mødte søndag den vestjyske fåreavler Morten Thøgersen, efter at 33 af hans godt 300 dyr om natten var blevet udsat for et voldsomt angreb - formentlig fra en ulv - på trods af, at alle fårene gik inde i en indhegning.

»Jeg har aldrig set noget lignende. For to år siden mistede jeg ti får, da en ulv gik til angreb på dem. Men det er langt værre den her gang. Sidste gang fandt vi dem døde på marken. Den her gang gik mange af dem rundt med et stort hul direkte ind i maven. Det er frygteligt at komme ud til,« siger Morten Thøgersen.

Da fåreavleren fra Råsted søndag morgen fik at vide, hvad der var sket, slap han alt, han havde i hænderne og tog afsted.

Med sig havde han en boltpistol og en kniv, så han kunne gøre en ende på lidelserne hos de af fårene, der var blevet angrebet men endnu ikke var døde.

Han er rystet over, hvad der er sket. Og vred. For politikere og myndigheder har ifølge ham ikke nok forståelse for, hvad det medfører, når en ulv går til angreb. Og, værre endnu har de reelt ikke svar på, hvad der kan gøres for at afhjælpe det, mener han.

»Det er trist at sige det, men der skal lig på bordet, før der kommer handling fra politikerne og myndighederne. Desværre, men det er sådan, det er. Ingen vil lytte, før det er gået ud over et menneske. Og når den dag kommer, så håber jeg virkelig, at det er en på 99 år og ikke et barn, det går ud over,« siger Morten Thøgersen.

Han forklarer om forløbet, når en fåreflok er blevet angrebet:

»Der kommer en herud og tager dna-prøver, så man kan se, hvilket dyr, der har gjort det. Det er helt fint. Men hvad så bagefter?,« spørger han.

»Jeg står tilbage som ét stort spørgsmålstegn. Der er ingen hjælp eller bud på, hvad der så skal ske. Der bliver taget en prøve, og så er myndighederne væk igen. Det eneste de kan komme op med er ulvehegn, men det duer jo ikke, når man ikke bare er hobbyavler. Så kan det ikke lade sig gøre i praksis. Og de steder, hvor der er sat ulvehegn op, virker de jo heller ikke altid alligevel,« siger han og tilføjer:

»Det er ikke mig, der har bestemt, at ulven skal være her. Det er politikerne. Men det er vores dyr og os fåreavlere, det går ud over. Hvis man vil have ulve i Danmark og samtidig vil tage hensyn til de mennesker, der lever med den, så hegn Stråsø Plantage ind og hav fire ulve dér. Ellers skal hele Danmark hegnes ind, og det giver jo ingen mening,« siger en frustreret Morten Thøgersen.

Mikkel Stelvig, ekspert i dyreadfærd forklarer, hvad man skal gøre hvis man møder en ulv og hvorfor personalet i Zoo aldrig går ind til ulvene. Vis mere

I første omgang må han vente i de tre-fire uger, der formentlig går, inden dna-prøverne giver svar på, om det er en eller flere ulve eller eventuelt et andet dyr, der har været på spil.

Hvis - eller måske mere sandsynligt; når - det bliver fastslået, at det også denne gang er en eller flere ulve, der er gået til angreb på hans får, skal myndighederne udbetale erstatning for de mistede dyr.

»Nu mangler jeg så godt 30 får. Men det rækker jo langt videre end det, for det betyder, at jeg kommer til at mangle 50-60 lam til næste år. Jeg får erstatning for fårene, men der er ingen erstatning for de lam, der aldrig kommer.«

»Derudover vil vi også få et dårligere resultat for de dyr, der er tilbage, for de er blevet stressede. Der vil være mange, som ikke får lam næste år på grund af det her. Men det er der heller ingen forståelse for. Det kan ikke blive ved med at gå. Hverken økonomisk eller menneskeligt,« siger Morten Thøgersen, hvis fire børn alle hjælper til i weekenderne for at få økonomien til at hænge sammen.

Ved siden af er han selv mekaniker. På fuld tid.

»Det bliver sværere og sværere at være fåreavler under de her vilkår. Jeg er spændt på, hvad den nye miljøminister kommer med, for der er nødt til at blive sat fokus på, at tingene er gået i stå på det her område. Der skal ske noget,« siger han.

»Spørgsmålet om ulven og de løsninger, der måske kan være, står i stampe. Som det er nu, render økonomien meget hurtigt baglæns. Måske ender det med, at jeg bliver nødt til at lukke butikken, hvis der ikke sker noget. Og jeg er nok ikke den eneste,« siger han.

Han mener, at den meget følelsesladede debat for eller imod ulve i Danmark blokerer for, at politikerne tager ansvaret på sig.

»Landet er jo delt midt over, når det handler om ulven. Politikerne jagter 20.000 stemmer, og de er - udover Søren Gade - bange for at miste de 10.000 af de stemmer, hvis de siger sandheden om det her,« mener Morten Thøgersen.

»En stor del af problemet er, at de fleste folk har en megadårlig forståelse for det. Som fåreavler har jeg jo ikke bare fem dyr. Jeg har omkring 300. Folk snakker om ulvehegn, jamen, forstå det nu: Det er kun for hobbyavlere. Vi kan ikke gå og sætte ulvehegn op, for vi flytter jo fårene hele tiden.«

Morten Thøgersen har sine dyr i fire rækker flytbare hegn med den største spændvidde, og de bliver flyttet i takt med, at fårene afgræsser forskellige steder.

»Derfor har det ikke noget med virkeligheden at gøre at snakke om ulvehegn. Det eneste jeg kan gøre er at flytte hegn og dyr længere og længere væk. Og så bliver jeg også upopulær hos lodsejerne,« som han siger.

Indtil videre må den vestjyske fåreavler vente på resultaterne af de dna-tests, der blev taget på dyrene søndag.

Morten Thøgersen ser dog allerede nu med bekymring frem mod næste år. Han er nemlig overbevist om, at det er enten den ene eller begge fra et kendt ulvepar i området, som har angrebet hans får.

»Parret har seks hvalpe, og de er omkring fire måneder nu. Når de skal ud på egen hånd til februar eller marts, er jeg bange for, det går det helt galt. Det er jo lovligt at skyde problem-ulve, men hvornår vågner politikerne op og erkender, at der rent faktisk er et problem?«

»Det bliver meget værre, end vi har set indtil nu. Så kom ikke til den tid og sig, at jeg ikke har advaret,« siger Morten Thøgersen.