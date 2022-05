Der er opdaget en fejl på en af Volvos elektriske bilmodeller.

Og derfor er man nødt til at tilbagekalde 20.000 biler på verdensplan og flere af dem i Danmark.

Det bekræfter Volvo Danmark til B.T.

Der er tale om Volvo XC40 Recharge, som skal kontrolleres.

Grunden til, at bilen kan være farlig er på grund af, at der er identificeret en potentiel risiko for, at et ledningsnet i bilen kan blive beskadiget og at vand derefter kan trænge ind. I den aller yderste konsekvens kan der opstå korrosion i det kredsløb, der er forbundet med speederpedalen.

De berørte biler er af modelår 2021 og 2022. Fejlen kan øge risikoen for ulykker.

Ifølge Volvo Car Danmark så er det i alt 104 danskere, som skal sende deres bil tilbage.

Men ifølge Volvo Car Danmark, så ved ejerne allerede, hvad der skal ske.

»Volvo Car Denmark har allerede sendt en besked til ejerne af alle 104 biler med en indkaldelse til at få fejlen udbedret hos deres autoriserede Volvo værksted. Dette er allerede i fuld gang og er i øvrigt en særdeles ukompliceret procedure.«

Og man understreger, at man har opdaget fejlen inden, at der er sket ulykker.

»Vi ikke har nogle rapporterede sager hvor der skulle have været ulykker eller personskade forbundet med fejlen i det pågældende ledningsnet. Sikkerhed er yderst vigtig for Volvo Cars og derfor udsendte vi denne tilbagekaldelse med det samme vi blev opmærksomme på den potentielle risiko, som beskrevet ovenfor.«