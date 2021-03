Landets højeste incidenstal findes i Vollsmose i Odense. Det er dog ikke beboernes største bekymring.

»Det er godt, at pressen er kommet i dag,« siger 56-årige Ulla Hansen.

»Så kan folk nemlig se, at vi gerne vil lade os teste – ligegyldigt hvilken alder man har, eller om man kommer fra en anden etnisk baggrund,« konstaterer hun.

Ulla har boet i Vollsmose i mange år og har lagt øre til forskellige holdninger til området gennem årene. Dog har hun aldrig oplevet så meget had til ghettoen, som hun gør netop nu:

»Det, der går mig mest på, er alle de hadebeskeder, vi får. Når medierne skriver om coronasituationen i Vollsmose, og andre folk kommenterer, at vi skal bombes, bures inde eller smides ud. Ja, i bund og grund forsvinde,« fortæller hun.

»Den had fylder mere i mit hoved end selve smitten,« erkender Ulla.

Men der er altså også grund til at bekymre sig over coronasituationen. Vollsmose er nemlig det sted i landet, hvor incidenstallet er højst.

Derfor har Odense Kommune i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed øget testkapaciteten yderligere her i weekenden. Det betyder blandt andet, at man har lavet beboerhuse mellem boligblokkene om til testcentre.

En del af teststrategien er også, at der vil blive banket på døre og sagt, at der nu er mulighed for at blive testet lige nedenfor ved opgangen, hvis man ikke selv dukker op.

Det lyder voldsomt. Men faktisk er ‘dørbankning’ et initiativ, som formanden for beboerforeningen i Vollsmose, Nishan Ganesh, er godt tilfreds med.

»Jeg har lige talt med en beboer, en etnisk dansk kvinde, som ikke har været ude i elleve måneder. Hun tør ikke komme ud og vil derfor ikke testes. Men da jeg spurgte hende, om vi måtte banke på og teste hende i opgangen, sagde hun ja. Så på den måde er det en god idé,« fortæller han.

Men er det ikke bare dovenskab, at beboerne i Vollsmose ikke bare kan gå ned og blive testet – præcis som alle andre?

Dette spørgsmål får Nishan og svarer prompte:

»Det har intet med lyst at gøre. Det har alt med tilgængelighed og psyke. Holdningen om, at vi ikke vil lade os teste, er forkert. Og den misforståelse er ærgerlig.«

Der bor 9.876 mennesker over 12 år i Vollsmose. Uden at tælle lørdag med er omkring 4000 nu testet. Det betyder, at man snart kan sætte flueben ud for halvdelen af beboerne.

En statistik, der får Nishan til at se stolt ud.

»Vi er bedst i test,« siger han og viser sin T-shirt.

Nishan mener, at man i Vollsmose er 'bedst til test'. Foto: Pernille Magaard Bøgh Vis mere Nishan mener, at man i Vollsmose er 'bedst til test'. Foto: Pernille Magaard Bøgh

Men hvis Vollsmose er bedst i test. Hvorfor er smitten så løbet løbsk?

Hertil svarer formanden:

»Vi er nødt til at tænke på de underliggende forhold med hensyn til, hvorfor smittetrykket er så højt. Det er netop på grund af befolkningstætheden. Vi er mange, der skal gennem den samme opgang og ind i den samme vaskekælder. Desuden er mange af beboerne frontpersonale. Det vil sige chauffører, kurerer og sundhedspersonale – og de er ekstra udsat. De tager smitten med hjem og spreder den.«

Ifølge beboerforeningens formand drømmer man derfor om et permanent testcenter i Vollsmose:

»Corona er kommet for at blive. Vi kan lige så godt vænne os til det, for på et tidspunkt bliver det normalt, at vi alle skal teste to gange om ugen. Et permanent testcenter kunne derfor være optimalt.«

Om den øget testkapacitet i weekenden vil bremse smitten i Vollsmose, kan kun tiden vise.

Regeringen har dog ytret, at de er klar til at sætte flere og hårdere værktøjer ind i Vollsmose, hvis det bliver nødvendigt:

»Vi har ikke konkret taget stilling til, hvad det næste skridt skal være. Men de tal, vi ser nu, viser, at smitten er på et alt, alt, alt for højt niveau. Hvis ikke vi er klar til at sætte ind, risikerer vi, at den spreder sig ud fra boligområdet,« siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og tilføjer:

»Der er ingen instrumenter, der vil være fremmede for os. Myndighederne ser på det her både i dag og i morgen og vurderer, hvad næste skridt skal være,« udtaler sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til TV 2 Fyn.