I begyndelsen af december tog en spektakulær voldtægtssag fra det prestigefyldte Sorø Akademi en opsigtsvækkende drejning.

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi rejste sigtelse mod en tidligere kvindelig elev på akademiet for falsk anklage og falsk vidneforklaring i retten.

Få måneder tidligere havde selvsamme pige siddet i vidneskranken i retten i Næstved, hvor hun anklagede sin klassekammerat for voldtægt.

Drengen blev frikendt, og nu er rollerne byttet om.

I en længere artikel opruller Weekendavisen den opsigtsvækkende sag, der vidner om et miljø på Sorø Akademi, hvor anerkendelse og popularitet for nogle elever er altafgørende.

Således fremgår det, hvordan den 18-årige dreng, som i første omgang var tiltalt for voldtægt, beskrev sig selv som 'en person som alle ved hvem er, og han er populær.'

Og han beskrev den dengang 17-årige pige, der endte med at anklage ham for voldtægt med ordene:

»Hans ry skulle ikke ødelægges på baggrund af, at han var sammen med hende (...) Han er mere til slanke piger og ønskede ikke, at han blev holdt ude. Han var pinligt berørt og ville ikke, at andre fandt ud af det.«

Det fremgår også, hvordan han prøvede at gennemføre det seksuelle samvær, så han ikke fik jord på sit dyre mærketøj, og at drengen fra klassen havde en aftale om i ikke at være sammen med piger, der var 'under 5' på en 10-skala.

Pigen var efter alt at dømme forelsket i ham, men drengen ønskede ikke, at nogen på skolen skulle vide, at de havde haft et seksuelt forhold.

B.T. har tidligere beskrevet sagen, der begyndte i foråret 2021, hvor de to elever, der på daværende tidspunkt var 17 og 18 år havde seksuelt samvær på en mark i forbindelse med en fest, der blev afholdt af elever fra skolen.

Drengen havde en opfattelse af, at samlejet var frivilligt, men pigen senere forklarede, at hun oplevede, der var tale om voldtægt.

De var sammen seksuelt tre gange yderligere i sommeren 2021, men da de kom tilbage fra sommerferien, begyndte drengen at ignorere pigen, mens hun talte mere og mere om det forhold, de havde haft til hinanden til stor irritation for ham.

Til sidst prøvede rektor at løse konflikten mellem de to elever.

Drengen skulle blandt andet hilse på pigen om morgenen og afblokere hende på sociale medier, men pigen fastholdt, at hun havde været udsat for voldtægt, og drengen endte med at blive bortvist og politianmeldt, og sagen kom for retten.

En enig domsmandsret fandt det dog ikke bevist, at der var tale om voldtægt og frikendte drengen, der i dag er blevet 19 år, og sidenhen er pigen blevet sigtet for falsk anmeldelse og vidneforklaring.

Drengen drømmer ifølge Weekendavisen om at vende tilbage til Sorø Akademi på trods af alt det, der er sket.

»Det er måske lidt forkert at sige, men det er et finere afgangspapir. Det har altid været min drøm at gå ned ad de store trapper efter den sidste studentereksamen. Jeg havde talt med mine forældre om, at en dag bliver det mig. Jeg vil gerne kunne bevise mig selv over for dem,« siger han.

B.T. har tidligere afdækket en række problemer på Sorø Akademi, blandt andet hvordan rektors håndtering af sagen mellem de to elever førte til kritik og en politianmeldelse.

Rektor Kristian Jacoben anmeldte nemlig ikke sagen til politiet med det samme, men forsøgte i stedet selv at mægle mellem de to elever i to måneder, før han endelig kontaktede politiet.

Overfor B.T. har Kristian Jacobsen fastholdt, at han agerede korrekt i sagen.

Sorø Akademi kom i søgelyset efter TV 2s prisbelønnede dokumentar om kulturen på Herlufsholm Kostskole, og B.T. har blandt andet afdækket, hvordan eleverne har kæmpet for at fastholde de traditioner der cementerer hierarkiet på kostskolen.

Blandt andet et ritual, hvor 11. gelever skulle knæle foran 22. gelever og recitere husrækken. Kunne de den ikke udenad, fik de et slag i baghovedet.

B.T. har også kunnet beskrive en anden opsigtsvækkende sag, hvor rektor hævede en elevs eksamenskarakter fra 10 til 12 i strid med reglerne, fordi eleven var utilfreds med 'kun' at have fået 10.