Det mest voldsomme blæsevejr i halvandet år er på vej mod Danmark. Det er derfor nu, at du skal tage affære, hvis du har en havetrampolin eller havemøbler stående.

Stormskader har det nemlig med at være skyld i en del skader – og det koster knaster.

Specielt forsikringsselskaberne mærker, når stormende kuling og vindstød af stormstyrke har ramt landet. Hvert år koster det nemlig selskaberne et tocifret millionbeløb.

Det skriver Finans.dk, som også har lavet et overblik over, hvor meget selskaberne har betalt i erstatning for tidligere stormskader fra årene 2006 til 2020.

Og nogenlunde jævnt ser det ud, når man ser på forsikringsselskabernes opgjorte erstatninger for stormskader på bygninger og løsøre. I 2008 kostede det 179 millioner kroner, i 2016 var det 139 millioner, og i 2020 blev det 161 millioner.

Tre årtal skiller sig dog ud.

I 2011 ramte en storm Danmark, som blev en lidt dyrere affære. Den kostede nemlig selskaberne omkring 526 millioner kroner.

Endnu større var beløbet i 2015, nemlig omkring 624 millioner kroner. Her var man desuden begyndt at navngive storme og orkaner, og 2015 var året, hvor Dagmar, Egon, Freja, Gorm og Helga kiggede forbi. Egon lukkede Storebæltsbroen i 14 timer, hvor der blev målt vindstød på helt op til 38,6 meter i sekundet.

Dog er der ét år, som stikker helt af.

2013, året, hvor stormene Allan i oktober og Bodil i december indtog Danmark, blev en meget dyr affære.

Over 200.000 forsikrede familier indrapporterede skader, og ifølge tal fra Forsikring & Pension kostede det næsten 2,5 milliarder kroner i erstatninger. Omkring to milliarder i stormskader, såsom kumme- og glasskader og 196 millioner i vandskader.

Allan blev målt til 53,3 meter i sekundet og Bodil til intet mindre end 57,4 meter i sekundet – sidstnævnte lukkede både den nye og den Gamle Lillebæltsbro samt Storebælts- og Øresundsforbindelsen, Sallingsund- og Vejlefjordbroen.

