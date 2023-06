Små 10.000 liter vand kan du fylde i en oppustelig swimmingpool, der kan købes i byggemarkeder rundt omkring i Danmark.

Men det er måske ikke lige nu, du skal investere i sådan en – i hvert fald ikke hvis du har planer om at fylde den op i den nærmeste fremtid.

Flere steder i landet advares der mod, at man bruger for meget vand. Flere steder, herunder i Kalundborg, er der sågar indført decideret vandingsforbud, så man ikke må vande græsplænen. Og det går ikke hånd i hånd med en stor swimmingpool, selvom DMI lover op mod 28 grader i weekenden.

»Det handler jo om at undgå, at vi havner i en situation, hvor drikkevandsforsyningen og produktionen ikke kan følge med efterspørgslen. Hvis man sveder, kan man måske overveje at finde noget naturligt vand i stedet for,« siger Susan Münster, direktør i sammenslutningen Danske Vandværker.

Hun kan meget let forestille sig, at flere vandværker kommer til at indføre forskellige vandingsforbud, som det ser ud lige nu. Det er knastørt – og der er ikke udsigt til, at det stopper.

Og bryder man det – for eksempel ved at fylde et vandbassin op med tusindvis liter vand, så kan det få konsekvenser.

Tænker du over, hvor meget vand du bruger for tiden? Ja

Nej

»Hvis man kan se et unaturligt højt vandforbrug i en husstand, kan vandværkerne både appellere til, at man stopper.«

»Men hvis det fremgår af vandværkets regulativ, og de ved selvsyn kan konstatere det, så har de mulighed for at opkræve et gebyr,« siger Susan Münster.

Hvor stort, det gebyr er, afhænger af det enkelte vandværk. Men Danske Vandværker-direktøren nævner selv 400 kroner som et eksempel.

»Men i værste fald har vandværkerne også mulighed for at politianmelde, og så kan de komme ud, konstatere om det er korrekt, slukke for vandet og give en bøde,« siger Susan Münster.

Vi kan løbe helt tør

Ifølge EUs klimatjeneste blev der de første 11 dage af juni globalt målt de højeste temperaturer, der er registreret på denne tid af året.

Og ifølge DMI har maj og juni været så tørre, at de to måneder indtil nu kun har kastet 14,1 millimeter regn af sig på landsplan. Normalt falder der gerne omkring 111,6 millimeter regn, lidt under 10 gange så meget.

Den udeblevne regn betyder, at naturen er tør, og at brandfaren mange steder er høj. DMI satte i weekenden det landsdækkende tørkeindeks op på 10,0 – det er det højeste niveau på skalaen – og flere kommuner har indført afbrændingsforbud.

Ifølge Susan Münster bliver vandværkerne også mere og mere pressede.

»Om sommeren bruger vi mere vand, blandt andet til at køle os ned og til at vande haven. Og det er en udfordring, da vandværkerne ikke altid kan følge med, mens der andre steder ikke er en stor nok vandlomme i undergrunden,« forklarer hun.

Og det kan gå helt galt.

»Vi kan godt risikere at løbe helt tør for drikkevand. Så kommer der simpelthen bare ikke vand ud af hanen lige pludselig. Vandværkerne kan også aktivt vælge at lukke for vandet for at spare op.«

»Det er det, vi skal forsøge at undgå ved at spare på vandet. Men i værste fald kan der blive lukket nogle timer om dagen.«