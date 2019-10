En app, som tusindvis af danske børn elsker, bliver nu undersøgt nærmere i USA, hvor man frygter, den kan være en national sikkerhedsrisiko.

Der er tale om en app, som er blandt de absolut mest populære blandt danske børn, viser en opgørelse.

Navnet på app'en er TikTok. Og det er ikke sikkert, du har hørt om den. Men det har dine børn med garanti.

En opgørelse fra teleselskabet 3 viser nemlig, at den de seneste måneder har ligget nummer otte på listen over apps med flest brugere herhjemme.

Samtidig er TikTok den app herhjemme med det tredjestørste forbrug af data de foregående måneder.

Men selvom TikTok kan virke som en harmløs app, hvor børn og unge deler vilkårlige videoer af sig selv, så er det langt fra sådan, man ser den i USA.

Her har to toppolitikere i et brev rettet henvendelse til chefen for national intelligence (et overordnet organ for de amerikanske efterretningstjenester), da de frygter for app'en, som er ejet af et kinesisk selskab ved navn ByteDance Inc. Det skriver Time Magazine.

'TikTok er en potentiel kontraspionage-trussel, vi ikke kan ignorere,' lyder det blandt andet i brevet, hvis afsendere er den demokratiske senator og leder Chuck Schumer og den republikanske senator Tom Cotton.

Sådan ser den populære app TikTok ud. Foto: DANISH SIDDIQUI

Årsagen til frygten for TikTok, som er downloadet intet mindre end 110 millioner gange i USA alene, skal findes i, at ByteDance med sin kinesiske oprindelse kan blive tvunget af den kinesiske stat til at udlevere data om sine brugere - herunder både danske og amerikanske børn.

Derfor ønsker de to amerikanske senatorer ifølge Time Magazine, at de amerikanske efterretningstjenester indleder en undersøgelse af TikTok, hvis moderselskab er vurderet til en værdi af svimlende 500 milliarder danske kroner.

Fra amerikansk side er man helt konkret bange for, at Kina kan tvinge ByteDance til at udlevere 'brugerdata og kommunikation, IP-adresser, lokationsdata, enhedsidentifikation, cookies, metadata og anden følsom personlig information,' som de to senatorer skriver i deres brev.

Men det er ikke kun brugernes data, som man fra amerikansk side frygter for ved TikTok.

Som det var tilfældet ved det amerikanske præsidentvalg i 2016, så mistænker man, at TikTok kan bruges til at sprede misinformation af en fremmed magt - i dette tilfælde Kina, som USA for tiden ligger i en handelsstrid med.

Og det fortsætter.

For Chuck Schumer og Tom Cotton er også bange for, at TikTok kommer til at udøve censur mod dets brugere.

'TikTok censurerer angiveligt materiale, der findes for følsomt for det kinesiske kommunistiske parti,' skriver de prominente politikere, der blandt andet henviser til materiale angående protester i Hong Kong, men også til indhold om Taiwan og Tibet.

Mange danskere, som ikke er børn eller unge, har ifølge 3 formentlig ikke hørt om TikTok.

Hos 3 anbefaler man dog, at forældre aktivt sætter sig ind i, hvad den populære app går ud på.

»Det er værd at huske, at børn ikke er født til at kunne begå sig på sociale medier, og derfor er det en god idé at sætte sig ind i, hvordan børnene bruger app’en og stille sig til rådighed med hjælp og vejledning.«

»Ligesom børn kan have brug for hjælp til at forstå spilleregler og løse konflikter i skolegården, så kan de have samme behov online,« siger David Elsass, der er direktør for 3’s privatmarked.